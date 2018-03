Seksualno uzbuđenje kod muškaraca - jednom kada sve krene nizbrdo

Tportalova blogerica, seksualna terapeutkinja Tanja Jurin, ovoga tjedna bavi se problemom s kojim se mnogi muškarci odbijaju na pravi način suočiti – nedostatkom seksualnog uzbuđenja i posljedičnim poteškoćama s postizanjem ili održavanjem erekcije

Ključna pogreška - apstinencija

Ako se muškarac koji tijekom seksa osjeti da mu penis postaje mekši prestraši 'da će mu pasti', 'da neće moći potrajati u seksu', 'da neće biti dovoljno muško', 'da će ga partner-ica ostaviti' ili 'da je to siguran znak da je impotentan', doći će do dodatnog smanjenja seksualnog uzbuđenja i njegovo će se negativno proročanstvo ostvariti, odnosno izgubit će erekciju. Jednom kada u potpunosti izgube erekciju, muškarci najčešće čine ključnu pogrešku, a to je da prestaju sa seksualnom aktivnosti. Kada bi nastavili s različitim drugim oblicima seksualnog ponašanja (maženje, ljubljenje, stimuliranje partnera-ice rukom, oralno zadovoljavanje), u pravilu bi se ponovno uzbudili, tj. doživjeli erekciju. To je važan način na koji si pomoći u tim trenucima, a prije eksperimentiranja za vrijeme partnerskog seksa preporučuje se osnažiti svoje spoznaje o normalno oscilirajućoj erekciji tako da se tijekom masturbiranja dva, tri puta pusti da se izgubi erekcija i potom nastavi s manualnom stimulacijom. Muškarac na taj način uči da gubitak erekcije ne znači da je ona izgubljena zauvijek.

Od svih seksualnih poremećaja, muškarci najčešće traže pomoć zbog ovoga jer, kako se čini, on muškarcima predstavlja značajnu frustraciju i patnju. Velik broj muškaraca pribjegava, njima naočigled, brzim rješenjima, tj. konzumiranju 'male plave tablete' i to, nažalost, nerijetko tako da ju kupuju i uzimaju bez liječničke dozvole i nadzora. Dostupnost drugih oblika pomoći (poput seksualne terapije ili savjetovanja) pomaže muškarcima da prepoznaju i osvijeste razloge pojave i održavanja problema.