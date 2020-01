Sajam vjenčanja Zagreb s preko 200 izlagača održava se 22. godinu za redom

Sajam vjenčanja Zagreb otvara svoja vrata čak 22. godinu za redom u Areni Zagreb, od 31. siječnja do 2. veljače, kao regionalno najveća, najraskošnija i najoriginalnija manifestacija vjenčane tematike

Nakon Opatije i Osijeka, nacionalni projekt Sajam vjenčanja stiže u Zagreb i grandioznu Arenu Zagreb, gdje će od 31. siječnja do 2. veljače na više od 5.500 m2 ugostiti preko 200 izlagača iz svijeta vjenčanja. Već 22. godinu za redom na Sajmu vjenčanja Zagreb posjetitelje očekuje bogat i sadržajan program - saloni vjenčanica i dizajneri, zlatari, cvjećari i slastičari, fotografi, dekorateri, oganizatori vjenčanja te ostali predstavnici za organiziranje svadbene svečanosti, kao i šest modnih revija, dobrotvorna tombola s vrijednim nagradama, kviz za mladence, degustacije slastica, cvjetne radionice, prezentacije trendova u vjenčanoj modi i atraktivne pogodnosti za uštedu prilikom organiziranja vjenčane svečanosti...

Tradicionalno, od svojih početaka zagrebački je Sajam vjenčanja dobrotvornog karaktera te s domaćim zvijezdama na gala reviji i donatorskom akcijom pomaže štićenicima Udruge liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama Veliko srce malom srcu, i to uoči obilježavanja Festivala srca - Svjetskog tjedna djece s prirođenim srčanim bolestima (7.-14. veljače)

Dobrotvorna akcija Sajma vjenčanja za djecu s prirođenim srčanim bolestima

Sajam vjenčanja Zagreb tradicionalno pomaže najmlađima, a već par godina njegovo je dobrotvorno djelovanje usmjereno prema humanitarnoj udruzi liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama Veliko srce malom srcu, s ciljem prikupljanja sredstava za medicinsku opremu i razvoj pedijatrijske kardiologije. Da je za život dovoljno i pola srca, pokazuju najmlađi članovi Udruge, a u Hrvatskoj trenutno ima preko 10.000 djece sa srčanim bolestima i svake se godine rađa još najmanje 500. Unatoč tome, svijest javnosti o položaju i problemima s kojima se susreću djeca s prirođenim srčanim bolestima i njihovi roditelji još je uvijek iznimno niska. Stoga će zagrebački Sajam vjenčanja uoči obilježavanja Festivala srca - Svjetskog tjedna djece s prirođenim srčanim bolestima (7.-14. veljače) podržati djelovanje Udruge, kroz tombolu za posjetitelje i gala donatorsku reviju u subotu, 1. veljače u 18 sati.

Tada će domaće zvijezde – glazbenici Mia Dimšić, Damir Kedžo, Sandi Cenov, Beta Sudar, Roko Vušković, Sabrina Hebiri, glumica Nera Stipičević, bivša Miss Istre Elena Jung, novinarka Ana Miščević i dr. prošetati pistom u vjenčanicama i večernjim haljinama te pokazati svu raskoš vjenčane mode. Reviju će nastupom otvoriti glazbenica i kantautorica Mia Dimšić, dok će Valentina Walme, zaštitno lice Sajma vjenčanja izvesti plesnu točku.

Na Sajmu vjenčanja u Areni Zagreb otkrijte trendove u vjenčanoj modi, kako cvijećem i slasticama 'začiniti' dan iz snova, koje je vjenčano prstenje 'in'... Inspirirajte se za vaš najromantičniji dan i uživajte u kreairanju vlastite vjenčane priče!

Radno vrijeme Sajma vjenčanja Zagreb je od 31. siječnja do 2. veljače 2020. godine: petak od 14 do 20 sati, a subota i nedjelja od 10 do 20 sati.