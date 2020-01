Razgovarali smo s ginekologinjom o menopauzi: 'To nije početak nečeg lošeg, to su najbolje godine ženinog života, a mir i ravnoteža ne dolaze s tabletama'

Ako i vas hvata panika pri samoj pomisli na ulazak u menopauzu i neizbježne simptome poput neugodnih valunga, problema s nesanicom ili iznenadnih promjena raspoloženja, nemojte se brinuti jer se radi o posve prirodnom procesu. Stručnjaci ističu kako je riječ o nizu hormonalnih promjena kroz koji prolazi svaka žena tijekom svojeg života, a dr.sc. Ivana Pentz, specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije za tportal je otkrila kako se najbolje možemo nositi s ovom fazom života koja se ne može izbjeći

Ulazak u menopauzu je jedinstveno i individualno iskustvo, no ipak u većine žena javljaju se neke promjene i simptomi koji su karakteristični za to novo životno razdoblje.

Kad se pak radi o očekivanom ulasku u menopauzu , dr. Pentz kaže kako je to ipak genetski predodređeno.

Menopauza počinje kada žena godinu dana nema menstruaciju, a tijekom tog razdoblja, one mogu imati neugodne simptome povezane s hormonalnim promjenama u tijelu.

Nagle promjene raspoloženje, valunzi odnosno iznenadni napadi vrućine i znojenja, problemi sa spavanjem, depresija, problemi s pamćenjem, glavobolja, stres, smanjen libido ili suhoća rodnice, najčešći su simptomi koji muče mnoge žene prilikom ulaska u menopauzu.

Simptomi menopauze su kod većine žena vrlo tipični

'Menopauza je sinonim za posljednju menstruaciju u životu žene i znak je iscrpljenosti jajnika s posljedičnim padom razine hormona koji reguliraju normalan menstruacijski ciklus ali i pokreću cijeli niz drugih promjena u organizmu žene. Perimenopauza je pak višegodišnje razdoblje oko menopauze koje je obilježeno otežanim zanošenjem, promjenama u dinamici i trajanju menstruacijskog ciklusa, intenzitetu menstrualnog krvarenja, pojavi nesanice, preoblikovanju tijela u smislu gubitka mišićne mase i pojasastog debljanja, većom potrebom za nekom hranom npr. slatkišima, seksualnom disfunkcijom i još mnogočemu, i za većinu žena traje od 4 do 10 godine. Menopauza je period koji počinje godinu dana nakon zadnje menstruacije. Klimakterij je dio faze starenja koju žena prolazi od reproduktivne dobi, preko menopauze do postmenopauze i može trajati 15 do 20 godina', objašnjava dr. sc. Ivana Pentz iz Poliklinike Fleur u Zagrebu.