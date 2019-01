Rastrošna Meghan Markle: U prošloj godini na odjeću je potrošila više od 3 milijuna kuna

Prema istraživanju kraljevskih modnih stručnjaka na blogu UFO No More , iako se tek u prošloj godini pridružila kraljevskoj obitelji, i to onoj britanskoj, Meghan Markle je za svoju odjeću za službena pojavljivanja potrošila nevjerojatnih 3 milijuna i 240 tisuća kuna, a sve to išlo je iz džepa poreznih obveznika. Koliko su bile rastrošne ostale princeze i vojvotkinje iz europskih kraljevskih obitelji, pogledajte u galeriji.

Sve se to podrazumijeva, one su najpoznatije članice europskih kraljevskih obitelji, vječito pod povećalom javnosti, a kada se dva puta pojave u istom, odmah im se zamjera. No, ipak, neke su odavno postavile granicu, kada je u pitanju trošenje na dizajnersku odjeću, ali ne i vojvotkinja od Sussexa. Recimo samo da je potrošila gotovo 2 i pol milijuna kuna više od svoje šogorice Kate Middleton, no, kada sve to plaćaju porezni obveznici, nije problem