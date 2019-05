Qatar Airways slavi sedam godina povezivanja Zagreba i svijeta

Sjajni popusti do čak 50% na letove u najpopularnija odredišta diljem svijeta

Putovanja nas mijenjaju kao osobe, pomoću njih proširujemo naše vidike te stječemo dragocjena iskustva, koja nosimo u sebi zauvijek. Svako putovanje počinje prvim korakom, a u većini slučajeva to znači odabir zrakoplovne kompanije, pomoću koje ćemo bezbrižno stići u željeno odredište. Jedna od zrakoplovnih kompanija, o kojoj se bez iznimke piše u superlativima i koja se redovito nalazi u samom svjetskom vrhu, jest Qatar Airways . Nacionalni prijevoznik Katara i jedan od najbrže rastućih prijevoznika na svijetu, s više od 160 odredišta na svih 6 kontinenata , posjeduje jednu od najmlađih zrakoplovnih flota na svijetu te je dobitnik brojnih međunarodnih nagrada za kvalitetu i izvrsnost, među kojima se ističu i nedavno osvojenih 6 nagrada Travellers' choice 2019 by Tripadvisor.

Qatar Airways ove godine slavi 7 godina povezivanja Zagreba i svijeta, a upravo tim svečanim povodom putnicima nudi nevjerojatne popuste do čak 50% na letove u neka od najpopularnijih odredišta diljem svijeta. Ova jedinstvena ponuda može se iskoristiti do 20. svibnja, stoga na vrijeme rezervirajte svoju kartu, jer daleke egzotične destinacije nikad nisu bile bliže. A otkako je postao dio plana razvoja i globalnog širenja Qatar Airwaysa prije 7 godina, Zagreb sve više dobiva na značaju. Od prvog leta 2012., Qatar Airways je neprestano razvijao liniju Zagreb – Doha i od tadašnjih 3 proširio uslugu na današnjih 14 izravnih letova tjedno, čime je omogućio svima koji putuju iz i prema Zagrebu još bolju povezanost s neprestano rastućom mrežom od više od 160 odredišta diljem svijeta. Uz posvećenost hrvatskom tržištu, kompanija je i dalje jedan od najbrže rastućih prijevoznika u povijesti zrakoplovne industrije, otvorivši u protekloj godini brojna nova odredišta čime pruža svim putnicima iz Zagreba let prema odredištima kao što su Mombasa u Keniji i Da Nang u Vijetnamu. U 2019. Qatar Airways nastavlja širiti svoju mrežu odredišta u koju će, među ostalima, dodati Langkawi u Maleziji i Davao na Filipinima.