Psiholog savjetuje kako što bezbolnije preboljeti povratak školskim obavezama

'Primjerice, djeci koja bi poželjela odustati od neke aktivnosti važno je pružiti prostor da izraze koji su razlozi zbog kojih bi to željeli, što im se više ne sviđa ili što ih trenutno opterećuje u nekim drugim životnim područjima te koja su njihova očekivanja i misli o tome što će se dogoditi ako ostanu ili prekinu s tom aktivnošću. Tu ih je onda potrebno podržati i ohrabriti. Djeca sa svijetom nemaju toliko iskustva kao odrasli i način na koji ga oni percipiraju razlikuje se od načina na koji ga vide njihovi roditelji. A način interakcije prilikom kojeg slušamo i uvažavamo djecu omogućuje nam da im se približimo tako da čujemo njihove zabrinutosti, strahove i omogućimo im da ih u sigurnom okruženju stave u realne okvire i postepeno ih savladaju. Ponekad je i jedan razgovor dovoljan, a u većini slučajeva on je neizostavan prvi korak u pravom smjeru. Ovaj je prostor idealan i za učenje djece o važnosti odgovornosti, o njihovoj ulozi u nekom većem sustavu te o tome da im je dozvoljeno da se izraze o tome kako se osjećaju i što im se trenutno događa, uz spoznaju da ćete vi kao njihovi roditelji biti uz njih i u toj situaciji. Možda je u pitanju prolazna kriza ili zasićenje, nakon čega će se dijete s radošću vratiti odabranoj aktivnosti i nastaviti bavljenje njome, osnaženo i porukom da je samo sudjelovalo u tome, što svakako doprinosi osjećaju samoostvarenja. Ili će ostaviti dosadašnju aktivnost po strani i okrenuti se nekim drugim interesima te će se osjećati bolje i ugodnije, bez sumnje u svoju vrijednost i adekvatnost', smatra psiholog.

Vrlo važno u procesu biranja aktivnosti je, upozorava on, dati slobodu djetetu da sukladno svojim interesima, a ne prema unaprijed određenim interesima roditelja, pristupi aktivnostima kojima se želi baviti.

'Nerijetko je slučaj da se djeci govori da moraju naučiti svirati gitaru ili igrati tenis - umetnite ovdje bilo koju neostvarenu želju roditelja - zato što je to dobro za njih i da budu sretni što to imaju priliku učiti i time se baviti jer njihovi roditelji to nisu imali. Iako je pozitivna pozadina ovog htijenja roditelja da im obogate vrijeme poticajnim aktivnostima, učinci tih htijenja mogu biti nepovoljni jer se ovdje zanemaruje važna činjenica, a to je da je na kraju dana dijete ono koje će nositi svoj instrument, vježbati ga nekada i više sati dnevno te se zapravo baviti tom aktivnošću. Upravo zato aktivnosti kojima se bavi trebaju odgovarati baš tom specifičnom djetetu i roditelji mu trebaju pomagati da ostvari svoj potencijal, a ne nečiji tuđi. Važno je napomenuti da su i želje odraslih, u ovom slučaju primarno roditelja, za bavljenjem nekom aktivnošću jednako vrijedne te je važno podsjetiti ih da i oni imaju pravo baviti se aktivnostima koje su im srcu drage ili koje su oduvijek željeli. Istraživanjem vlastitih interesa i angažmanom u njima roditelji mogu biti pravi primjer djeci, a ona onda, učeći po modelu, uviđaju da bavljenje aktivnostima osim posla (a u dječjem slučaju to je većinom škola) može biti blagotvorno i imati brojne pozitivne učinke na pojedinca', kaže psiholog Milošević.

Važnost slobodnog vremena

Osim strukturiranih aktivnosti u kojima dijete ima neka pravila i slijedi ih, radi na nekim vještinama i više ili manje ulaže svakodnevni napor da bi se ostvarilo u njima, objašnjava psiholog, važno je da ima i slobodno vrijeme koje neće biti ispunjeno nečim unaprijed određenim, koje će služiti za odmor i razonodu, druženje s obitelji i prijateljima te kao predah od svakodnevnih obaveza s kojima se susreće u školi i izvan nje.

'Bitan aspekt djetetova dana je i odmor. Jednako kako se odrasli umaraju na svojim poslovima i dužnostima kojima se bave, tako je slučaj i s djecom. Važno je proučiti raspored i razmisliti ima li dijete svakog dana vremena da se - uz sve školske obaveze i zahtjeve koje nameće učenje te još pokoja izvanškolska aktivnost - i odmori te bavi sobom ili svojim bližnjima? Da je opušteno i da ima prostora na kreativan način izraziti sebe baš onako kako mu se sviđa u tom trenu? Ako je odgovor negativan ili u vidu toga da za to ima vremena vikendom - velika je vjerojatnost da je to dijete (pre)opterećeno. Tu je dakako ponovno važno naglasiti individualnost te da situacija nije ista za svu djecu. Neka će spojiti druženje i treninge, neka će se posebno sprijateljiti s djecom s kojom su u nekim aktivnostima te će htjeti s njima provoditi još vremena, a neka će osjećati teret aktivnosti i imati dojam da im se više ništa ne da. I onda krećemo u istraživanje tih ideja i stavova koje dijete ima te na kraju postupamo u skladu s njegovim najboljim interesom, uzimajući u obzir sve što nam je reklo, ali i ono što kao odrasli znamo iz prakse', kaže Milošević.

Cilj izvanškolskih aktivnosti, zaključuje on, nije samo puko popunjavanje vremena da bi se dijete negdje smjestilo i bavilo nečim dok su odrasli odsutni i zaokupljeni nekim drugim stvarima, već da se potaknuto svojim interesima i željama razvija i radi na ostvarivanju svojih potencijala koje roditelji podržavaju, na čijem su putu oslonac u vremenima krize te vjetar u leđa u trenucima u kojima sve ide kako treba.