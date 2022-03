Pronašli smo najljepše balonere ove sezone: Ovaj klasični proljetni komad neizbježan je modni klasik, a evo kakvi su 'in'

Baloneri su neprolazan klasik u garderobi svake trendseterice, a idealni su za tzv. prijelazno razdoblje, u ovom slučaju proljetnu sezonu, u kojoj jakne i kapute polako zamjenjujemo laganijom garderobom

Još davne 1879. Thomas Burberry izumio je gabardin, pamučnu tkaninu otpornu na vremenske uvjete, i tako je ušao u povijest mode - iako je tehnički u to vrijeme proizvodio vojnu odjeću. No zahvaljujući značajkama u holivudskim filmovima i pop kulturi (sjetimo se Audrey Hepburn ili Humphreyja Bogarta), popularni je baloner, odnosno trench coat, naposljetku postao must have modni komad.