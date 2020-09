Pronašli smo jeftinu verziju trenutno najpoželjnijih čizama sezone s potpisom razvikanog brenda Bottega Veneta

Proteklih je dana među trendsetericama nastala prava pomutnja zbog čizama koje modni stručnjaci već sada nazivaju 'must have' komadom sezone jesen/zima 2020. Robusne čizme s predimenzioniranim gumenim potplatom novi su as u rukavu talijanskog brenda Bottega Veneta, no, nažalost, ne mogu ih si svi priuštiti. Na svu sreću jedan je popularni high street brend u rekordnom roku lansirao jeftiniju verziju

Talentirani dizajner Daniel Lee vratio se stari sjaj uspavanom talijanskom brendu Bottega Veneta. Sve što Lee predstavi javnosti ubrzo postane pravi hit među trendsetericama, a njegov najnoviji adut su prepoznatljive kožne čizme s predimenzioniranim gumenim potplatom dostupnim u više boja koje su modnim ovisnicama zapele za oko i prije nego su stigle na police trgovina.

Takozvane 'BV Tire' čizme među prvima je nedavno isfurala supruga Justina Biebera, mlađahna manekenka Hailey Bieber koja slovi za 'it' djevojku današnjice.

Sve što slavna ljepotica odjene ili obuje, ubrzo postane itekako traženo, a o popularnosti ovih čizmi u narednim mjesecima naslušali smo se i od brojnih modnih stručnjaka pa nimalo ne čudi da se za Botteginim robusnim čizmama već sada grabaju modne ovisnice.