Promijenila je čak tri vjenčanice: Vjenčanje lijepe glumice krije prekrasnu priču

Holivudska glumica Sophia Bush i Grant Hughes vjenčali su se u Tulsi, a lijepa je brineta koja je promijenila tri senzacionalne haljine, željela nositi vjenčanicu s potpisom Monique Lhuillier

Glumica i producentica Sophia Bush, najpoznatija je po ulozi Brooke Davis u teen seriji One Tree Hill i Grant Hughes , poduzetnik i investitor u nekretnine, upoznali su se na novogodišnjem putovanju u Nikaragvu prije gotovo 10 godina. 'Postali smo vrlo bliski prijatelji, ali smo se viđali samo nekoliko puta godišnje jer smo oboje stalno putovali zbog posla', objašnjava Sophia Bush.

No na početku pandemije njih su dvoje počeli razmjenjivati ​​knjige, članke i filantropske inicijative. To je dovelo do dugih FaceTime druženja i, u konačnici, veze.