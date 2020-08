Proglašene su najpoželjnijom obućom sezone, a ovo je tajna njihove dugogodišnje popularnosti

Vladajuća pandemija koronavirusa uvelike je utjecala i na modne navike potrošača kojima je udobnost, kao nikada prije, visoko na listi prioriteta. I dok brojni i dalje nastavljaju s radom iz topline doma i izleti u prirodu većini predstavljaju vrhunac ljetnog društvenog kalendara, udobne ravne sandale brojnim damama logičan su odabir, a po svemu sudeći, krajnji izraz ovog fenomena predstavljaju anatomske natikače s potpisom njemačkog brenda Birkenstock

S vojskom slavnih obožavateljica na čelu s 'it' djevojkama današnjice poput Kendall Jenner, Gigi Hadid i Kaie Gerber, generalan uspjeh ove obuće, za koju njezini tvorci tvrde da je oduvijek predstavljala ortopedsku udobnost prije modne privlačnosti, nije nimalo zanemariv.

Obućarsko ime Birkenstock zapravo ima impresivnu povijest dugu gotovo 250 godina. U njemačkim crkvenim knjigama iz sela u blizini Frankfurta još 1774. izvjesni Johann Adam Birkenstock bio je zaveden kao postolar. No kao brend i kompanija vezana uz obuću Birkenstock počinje ozbiljnije postojati tek krajem 19. stoljeća.

Oduševljena njihovom udobnošću, Fraser je ubrzo ostvarila kontakt s obitelji Birkenstock kako bi postala prvi distributer sandala Birkenstock za SAD. Fraser se u početku borila s podizanjem interesa prodavača za sandala Birkenstock, no svoje mjesto ubrzo su pronašle na policama trgovina zdrave hrane diljem Amerike.

Ove novootkrivene kul sandale nisu spriječile predstavnike brenda da ih promoviraju svima– od kućanica, golfera, liječnika pa sve do kuhara, a godine 1973. nastao je nasljednik modela Madrid nazvan Arizona koji je postao i do danas slovi za najprodavaniji model s potpisom njemačkog brenda.

U njima su ih otkrili hipiji, a s približavanjem 'Ljetu ljubavi' 1967. godine, sandale Birkenstock postale su glavni izbor ljubitelja mlađe generacije potrošaća od San Francisca do Vermonda.

Protukulturna moda

Tijekom godina pripadnici različitih subkulturnih skupina prihvatili su sandale Birkenstock kao dio svoje uniforme, no tek su početkom 90-ih godina počele biti primjećivane od strane modne industrije. Populariziranje trenda sandala Birkenstock, poput mnogih iz tog desetljeća, pripisuje se britanskoj modnoj ikoni Kate Moss koja ih je u srpnju 1990. godine nosila u modnom editorijalu magazina The Face za koji je zaslužna poznata britanska fotografkinja Corinne Day, a ovaj ključni trenutak doveo je do toga da ih proslavljeni američki dizajner Marc Jacobs odabere za grunge kolekciju stvorenu za modni brend Perry Ellis.