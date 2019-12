Primijetite li neki od ovih znakova, obratite se liječniku da vam provjeri razinu šećera u krvi

Jedna od najčešće dijagnosticiranih bolesti novijeg doba je dijabetes. Ranije otkrivanje i pravovremeno liječenje inzulinom pomoći će pacijentima s dijabetesom tipa 2 držati razinu šećera u krvi i težinu pod kontrolom

Pojava mrlja na potkoljenicama može biti znak da je vrijeme za novu britvicu, ali i puno ozbiljniji znak. Malene okrugle ili ovalne promjene na koži potkoljenica za mnoge su dijabetičare među prvim simptomima dijagnoze. Poznata kao dijabetička dermopatija, ova pojava zahvaća od 30 do 60 posto pacijenata s dijagnozom dijabetesa.

Ako nikako ne možete utažiti žeđ, to bi mogao biti znak da vam je šećer u krvi na opasno visokim razinama. Kako je proizvodnja inzulina kod pacijenata s dijabetesom nedostatna, njihova tijela pokušavaju isprazniti višak šećera u krvi pomoću vode.

Primijetite li nagle promjene vida, osobito zamagljenost, recite to svome liječniku. Zamagljeni vid je čest simptom dijabetesa jer visoka razina šećera u krvi može uzrokovati otjecanje u očnim lećama, što kao posljedicu ima iskrivljavanje vida. Nasreću, ova je situacija za mnoge tek privremena jer se s regulacijom šećera u krvi i vid vrati u početno stanje.

Ako se unatoč dobrom snu i odmoru osjećate umorni tako da jedva možete funkcionirati, svakako to recite svome liječniku. Dijabetes remeti regulaciju šećera u krvi, što kao posljedicu ima umor. U slučaju neliječenog dijabetesa odumiranje tkiva u odmaklim fazama vezano je uz slabu cirkulaciju, što znači da krv ne prenosi učinkovito kisik do vitalnih organa, zbog čega je tijelo sve umornije.

Neobično istaknute desni signal su da je vrijeme za posjet endokrinologu. Visoki šećer u krvi povezan s dijabetesom često se očituje upalama u ustima, uzrokujući probleme od natečenih desni do njihovog povlačenja i krvarenja.

Sindrom policističnih jajnika

Dijagnoza sindroma policističnih jajnika (SPJ) mnogim je ženama upozorenje da bi uskoro mogla slijediti i dijagnoza dijabetesa. SPJ i dijabetes povezani su s inzulinskom rezistencijom, što znači da slični hormonalni problemi postoje kod obje bolesti. Srećom, držanje SPJ-a pod kontrolom i gubitak kilograma mogu pomoći u smanjenju rizika obolijevanja od dijabetesa.

Depresija

Ako se bez nekog očitog razloga osjećate neraspoloženo, krivac bi mogao biti dijabetes. Nagli porast razine šećera u krvi, nezaobilazan kod neliječenog dijabetesa, može uzrokovati korijenite promjene raspoloženja, uključujući depresiju.

Razdražljivost

Hirovito raspoloženje koje je zamijenilo uobičajenu vedrinu može biti znak dijabetesa. Divljanje razine šećera u krvi, mučnina, umor i loša cirkulacija mogu svakome pokvariti raspoloženje, a one koji još nisu zauzdali svoj dijabetes često učiniti i razdražljivima.

Trnci u ekstremitetima

Osjetite li trnce u rukama i nogama, a da to ne možete pripisati prvom ljubavnom spoju, možda ćete pripisati nečemu puno neugodnijem. Povišeni šećer u krvi može prouzrokovati oštećenje živaca, na što često ukazuje osjećaj boli u rukama i nogama. Ako to zanemarite i ne liječite, možete doći do odumiranja tkiva, a u nastavku se možete suočiti i s amputacijom.

Sporo zacjeljivanje rana

Ako vam porezotina još uvijek izgleda svježe kao prije mjesec dana, kad je nastala, vrijeme je da zamolite liječnika da vam prekontrolira šećer u krvi. Kombinacija visoke razine šećera u krvi, loše cirkulacije i ponavljajućih infekcija povezanih s dijabetesom često kao posljedicu ima sporo zacjeljivanje rana.