Prilika za najbolji ovosezonski shopping

Neodoljiva zimska sniženja čekaju vas u Designer Outletu Croatia

Zimu volimo iz nekoliko razloga, a osim blagdanskog duha u kojem svi uživamo, ljubitelji shoppinga će se složiti kako su im sezonska sniženja jedna od najdražih informacija koju željno iščekuju u ovom periodu. Dobre vijesti dolaze iz Designer Outlet Croatia gdje možete pronaći više od 100 fashion i lifestyle brendova sniženih tijekom cijele godine, a 27.12. počeo je ovosezonski WINTER SALE u čijoj ponudi možete pronaći odabrane komade na popustu do neodoljivih 70%.

Dugoočekivana zimska sniženja napokon su počela, a u potragu za idealnim modnim kombinacijama najbolje je krenuti u ugodnoj zimskoj atmosferi modnog gradića u malom, gdje već na samom početku ovosezonskog SALE-a možete pronaći savršene komade snižene 70%. Popusti su prava prilika da za kupovinu svih onih outfita koje ste dosad gledali, no možda niste bili spremni izdvojiti za njihovu punu cijenu. Retro Jeans, Tom Tailor, Five star fashion, Mass, Adidas, Ecco, Optotim i mnogi drugi brendovi pripremili su ponudu u kojoj ćete sigurno pronaći must have komade, a na sezonskim sniženjima često se dogodi da pronađete i nešto sasvim neplanirano, zar ne?

Na samo 20 minuta od centra Zagreba u Trgovačkoj zoni Rugvica i na stranici potražite najbolje SALE ponude Designer Outleta Croatia.