Prije Lady Di, Kate Middleton i Meghan Markle modna ikona bila je princeza Margaret, crna ovca kraljevske obitelji

Princeza Margaret, sestra kraljice Elizabete II, uvijek besprijekorno dotjerana članica britanske kraljevske obitelji koja je preminula 2002., godine oduvijek je slovila kao osoba s istančanim modnim ukusom

Glamurozna princeza obožavala je trendi modne dodatke, sunčane naočale, elegantne cipele, skupocjene torbice, šalove i marame vedrih boja te su u 50-ima mediji skovali naziv 'The Margaret Look' za fantastične stajlinge lijepe brinete koja je osim svojim modnim stilom izazivala zanimanje medija i vrlo uzbudljivim ljubavnim životom.

Princeza Margaret posjećivala je modne revije i kršila modna pravila što je u to vrijeme bilo nezamislivo za članicu kraljevske obitelji. Nosila je često ženstvene haljine s puno neobičnih detalja, a zanimljivo je kako je upravo ona popularizirala modnu kolekciju New Look Christiana Diora.