Preplavit će ulice: Ovih sedam modela haljina narednih mjeseci viđat ćemo posvuda

Zasigurno se veselite toplijim danima, u kojima ćete iz ormara konačno moći izvući prozračnu odjeću i uskočiti u svima nam omiljene haljine. Trgovine su preplavili proljetni modeli, a prije nego što se bacite u trošak, provjerite koje nam to trendove sugeriraju modni virtuozi

Iako je ove godine sve u znaku maksimalizma, zahvaljujući dominaciji Bottege Venete i The Rowa minimalizam će i dalje biti dobrodošao na modnoj sceni. Kada govorimo o haljinama, to su jednostavne siluete i neutralne boje.

Polo haljine nekad su bile rezervirane za tenisačice, no upravo ćemo ovaj model uskoro viđati posvuda. Baš kao i polo majice i košulje s predimenzioniranim kragnama, polo haljine će ovog proljeća biti must have, a u to smo se uvjerili gledajući modnu reviju Altuzarre.

Heklane haljine