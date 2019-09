Prelijepa Ruskinja: Irina Shayk sve je ostavila bez daha u kreaciji iz H&M-a

Ruska manekenka za glamuroznu zabavu u sklopu njujorškog tjedna mode odabrala je top i suknju iz popularnog švedskog high street brenda

U New Yorku se pojavila na glamuroznoj zabavi modnog magazina Harper's Bazaar. Za tu je prigodu atraktivna brineta odabrala baršunasti set u crnoj boji iz H&M-ove jesenske kolekcije Conscious, koja koristi reciklirane materijale.

Glamurozna zabava u New Yorku održana je pod patronatom bivše urednice francuskog Voguea Carine Roitfeld. 'Njezine zabave su uvijek u znaku veselog raspoloženja i proslavljanja tjedna mode. Stoga sam odabrala odjeću koja kombinira sofisticiranost i udobnost, a mislim da s crnim baršunom nikad ne možete pogriješiti. To je uvijek cool look', rekla je Irina Shayk.

Jednostavan, minimalistički stajling ruska ljepotica je upotpunila crnim sandalama s remenčićima, a nije nosila ni nakit već je ljubičastim smokey eye make upom diskretno naglasila oči, dokazavši još jednom da modno pravilo 'manje je više' uvijek 'pali'.