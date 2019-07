Prelijepa Catherine Zeta-Jones naglasila vitku figuru u ružičastoj haljini

Holivudska zvijezda, lijepa Velšanka Catherine Zeta-Jones pojavila se na ceremoniji dodjele počasne nagrade u svom rodnom gradu, Swanseau, a stajling koji je nosila za ovu prigodu bio je pun pogodak

Uvijek atraktivna Catherine Zeta-Jones zadivila je u izdanju dostojnom filmske dive prilikom dolaska na dodjelu nagrade pod nazovimo 'Honorary Freedom of the City and County of Swansea' koju je dobila kao počasne građanke Swansea gdje je i rođena, odakle se vinula do samog holivudskog vrha.