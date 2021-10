Predivne i tako lake za održavanje: Ovih osam biljaka rast će i u najmračnijem kutku vašeg doma

Obožavate biljke, no u stanu baš i nemate previše prirodnog svjetla? Nema problema, ove biljke preživjet će i u najmračnijim prostorijama

Poznata kao i svekrvin jezik, prepoznatljiva je po visokim, tankom lišću i vrlo privlačnom izgledu. Različite sorte mogu biti visoke od svega 7 cm pa do 1,5 metara. Kad cvate, cvjetovi nalikuju malim ljiljanima duž jedne stabljike i vrlo su mirisni. Ova sorta je otporna na sušu, što je čini idealni odabirom za sve zaboravljive ljubitelje biljaka. Osim toga, nalazi se pri samom vrhu NASA-inog popisa biljaka koje pročišćuju zrak.

Zamija, Zamioculcas zaiifolia ili popularnije ZZ biljka još je jedna tropska sobna biljka otporna na sušu i nedostatak svjetlosti. Ova sorta dolazi s čvrstim zelenim lišćem koje doseže visinu od 30 cm do jednog metra. Vjeruje se kako zamija aktivira polja sreće i novca u domu, a njezin jedinstven izgled upotpunjuje jedinstveno lišće koje izbija u svijetlozelenoj nijansi, a zatim blijedi i postiže gotovo crnu boju.

Poznat po svojim prekrasnim velikim bijelim cvjetovima nalik kalama, Spathiphyllum nazivaju još i mirnim ljiljanom. Ova biljka voli vlagu pa treba pripaziti na redovito zalijevanje, no jako dobro tolerira nedostatak svjetlosti. Uz to, vrlo učinkovito uklanja otrove iz zraka kao što su formaldehid, benzen, alkohol, aceton i trikloretilen.

Ako tražite biljku koja uspijeva pri slabom osvjetljenju, sa zlatnim puzavcem ne možete pogriješiti. Poznat i kao đavolji bršljan, raste u obliku vinove loze, a može doseći duljinu i do pet metara. Boja lišća mu može varirati od tamnozelenog, crno-bijelog do raznobojnog bijelo-zelenog. Osim što je vrlo lagan za održavanje, zlatni puzavac lako se razmnožava – dovoljno je reznice staviti u vodu.

Želite li tamni kut svoje sobe ukrasiti s malo boje? Pokušajte s ovom biljkom, poznatom po raznobojnom zelenom ili crveno-ružičastom lišću. Šarena biljka još je jedan koristan pročišćivač zraka, može tolerirati vlažno do blago suho tlo između zalijevanja, a neke sorte mogu doseći visinu od 60 cm do jednog metra.

Damska palma

Raphis ili damska palma izuzetno je spororastuća palma s jedinstvenim tamnozelenim lišćem u obliku ruke. Može narasti i do pet metara visine, no za to će joj trebati nekoliko godina. Ova palma dobro će tolerirati suho tlo, a dobro će se snaći i s malo jakog, ali neizravnog svjetla.