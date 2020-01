Potpuno neprepoznatljiva: Lijepa brineta iznenadila transformacijom u plavušu

Rose Byrne, australska glumica koju pamtimo po ulogama u filmovima poput 'Djeveruše', 'Susjedi iz pakla', 'Troja', 'Glazbena ljubav' ili 'Get Him to the Greek'

Zgodna 40-godišnjakinja koja osim svojim talentom izaziva divljenje i svojim sjajnim modnim stilom koji je klasičan, ali ujedno i mladenački, iznenadila je svoje obožavatelje iznenadnom transformacijom imidža.

Atraktivna glumica koja je godinama bila vjerna svojoj čokoladno smeđoj boji kosi odlučila se za veliku promjenu imidža te je svoju tamnu kosu drastično posvijetlila.