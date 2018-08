Ponovno krši protokol: Nasmijana Meghan Markle zabljesnula u mini haljini

Princ Harry i Meghan Markle imaju poprilično zatrpan raspored. Nakon kratkog odmora koji su proveli s Clooneyjevima u njihovoj vili na talijanskom jezeru Como, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa prisustvovali su gala večeri u Victoria Palace Theatreu u Londonu, gdje su gledali mjuzikl Hamilton i družili se s glumačkom postavom, a u centru pažnje ponovno je bila lijepa Meghan, koja je za razliku od damskog stila koji inače njeguje, ovog puta odigrala na kartu seksepila

Sada kad su službeno postali vojvode od Sussexa, princ Harry i Meghan Markle moraju redovito izvršavati svoje dužnosti i baš poput princa Williama i Kate Middleton sudjelovati na raznoraznim događanjima. No, čini se kako to lijepoj Meghan nimalo ne smeta. Bila je to za Meghan večer upoznavanja novih lica, kulturnog uzdizanja, smijeha i odličnog druženja u londonskom Victoria Palace Theatreu, barem ako je suditi prema fotografijama.