Poklanjamo knjigu koja će vam produžiti mladost

Kako sačuvati zdravlje, a pritom i mršaviti? Hit-knjiga 'Fontana mladosti' donosi odgovore

Tajna vitalnosti i dugog života leži u posebnoj metodi prehrane koju od drevnih vremena poznaju mnoge svjetske kulture, a koju danas prakticiraju čak i svjetski poznate zvijezde poput manekenke Mirande Kerr, Beyonce te vječno mlade Jennifer Aniston. Njihova tajna za očuvanje lijepog izgleda i vitalnosti je u intervalnom postu. Najvažnija karika ove posebne vrste posta leži u procesu autofagije, tisućama godina čuvanom evolucijskom procesu u našem tijelu koji je zasluženu pažnju dobio tek u zadnjih nekoliko godina. Kako potaknuti niz metaboličkih procesa kojima možete regenerirati svoje stanice, sačuvati zdravlje, a pritom i mršaviti, otkrijte u knjizi 'Fontana mladosti', koja donosi znanstveno utemeljena objašnjenja te niz praktičnih savjeta o ovom svjetski popularnom režimu prehrane.

Autofagija dolazi od grčkih riječi auto (samo) i phagein (jedenje). Dakle, u prijevodu 'jesti samoga sebe', pri čemu se ponajprije misli na procese samočišćenja i regeneracije. Autofagija se aktivira tijekom posta, no treba paziti na dužinu i vrstu posta, stoga je najbolja metoda posta intervalni post u kojem se posti po 16 sati dnevno. Postoji više vrsti intervalnog posta, no ona najpopularnija je 16:8, odnosno 16 sati posta i 8 sati jedenja. Dosadašnja filozofija 'jedite umjereno, ali redovito' pada u vodu jer upravo redovita kratka razdoblja posta su se pokazala ključnima u čišćenju organizma. Razdoblja posta ne usporavaju samo starenje stanica, nego i štite od brojnih civilizacijskih bolesti, uključujući Alzheimerovu bolest i rak. Šesnaest sati se možda čini puno, no raspored obroka i spavanja se može tako iskombinirati da se post može prakticirati i tijekom noći.

Autori knjige, tim od troje stručnjaka iz područja nutricionizma, osobnog razvoja te meditacije, tvrde da je, uz detoksikaciju organizma i prehranu prema vlastitom tipu metabolizma, o čemu možete više pročitati u knjizi, ključno 'nahraniti' vlastitu dušu. Kako bismo lakše prebrodili razdoblja posta te izbjegli 'jedenje iz utjehe' u knjizi možete pronaći i savjete o očuvanju mentalnog i duševnog zdravlja. Damo li svojoj duši što joj treba i povratimo li izgubljeni osjećaj za sebe i za svoje stvarne potrebe, ovisnosti, poput pušenja, želje za šećerom ili prejedanjem kasno navečer, će nestati same od sebe. Tek tada ćemo biti sposobni slobodno odlučivati kada, što i kako želimo jesti.

