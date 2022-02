Poklanjamo dva intrigantna naslova koji propituju ljudsku prirodu i društvo

Nakladnička kuća Znanje predstavila je dva noviteta u svojoj HIT biblioteci; Tihe duše, povijesnu i intimnu obiteljsku priču proizašlu iz pera francuske spisateljice Melanie Guyard koja čitatelja pronicljivo vodi kroz povijest i tajne jedne francuske obitelji te Iščezle, debitantski roman autorice Julie Phillips koji odvažno isprepliće različite ljudske sudbine, propituje teme žalosti i čežnje i velikim srcem gazi kroz tminu. Roman se 2019. godine našao u finalu utrke za uglednu američku nagradu National Book Award

U romanu Tihe duše (Les Âmes silencieuses), napeta i neočekivana radnja proteže se od 1940-ih pa do naših dana, a prati živote Héloïse, bake, i Loïca, unuka koji prilikom pražnjenja tavana kuće svoje preminule bake pronalazi Héloïsinu dugogodišnju korespondenciju s izvjesnim J. Polagano otkrivanje obiteljskih tajni kulminira završnicom koju je nemoguće predvidjeti, a sjajan prijevod na hrvatski donosi Maja Ručević .

»Roman iznimno pronicljivo pristupa ljudskoj prirodi, a to priči daje ujedno i neumoljivu snagu i odmjerenost koja je štiti od patetike.« - Le Rose et Le Noir

»Mélanie Guyard ispisala je u ovom romanu povijesnu i intimnu priču od 1940-ih do naših dana. Pred nama je knjiga puna napetosti i neočekivanog.« - Le Parisien

2012. Loïc Portevin dolazi u selo svoje bake ne bi li ispraznio obiteljsku kuću u kojoj je starica živjela do smrti. Unuk na tavanu pronalazi bakinu dugogodišnju korespondenciju s izvjesnim J., i u nadi da će saznati tko je ta zagonetna osoba, pokreće pravu malu istragu.

IŠČEZLE (Disappearing Earth), Julia Phillips

Jednoga ljetnog poslijepodneva, na krajnjoj sjeveroistočnoj obali Rusije, otete su dvije sestre. Prolaze tjedni i mjeseci, a policija i dalje nema nikakav trag. Dok nestanak djevojčica potresa ovu usko povezanu zajednicu, strah i bol zbog gubitka najdublje proživljavaju tamošnje žene.

Smješten na zabačenom sibirskom poluotoku Kamčatki, ovaj nas roman uvlači u svijet fascinantnih likova povezanih nepojmljivim zločinom. Pred nama se otvaraju prizori surove ljepote – guste šume, otvorena prostranstva tundre, impozantni vulkani, blistavo more koje se proteže sve do Aljaske i Japana – te upoznajemo predivnu, ali složenu pokrajinu u kojoj vladaju prastare društvene i etničke napetosti i u kojoj su autsajderi najočitiji sumnjivci.

RECENZIJE

»Odvažan, gotovo besprijekoran roman. Radnju pokreće zločin, no istinska snaga ovog romana počiva na spisateljičinu dubokom preispitivanju žalosti i čežnje.« - The New York Times

»Eksplozivan i emocijama nabijen roman o potrazi za nestalim djevojčicama koji nećete moći ispustiti iz ruku.« - Cosmopolitan

»Zakučasta mreža koju autorica plete između svojih likova nije misterij koji čeka detektiva da ga riješi. Neobične sudbine, tragovi osobnih katastrofa i ruševine nestaloga carstva spojeni su u hipnotički privlačnu, očaravajuću cjelinu.« - The New Yorker

O AUTORICI

Julia Phillips autorica je debitantskog romana Iščezle (Disappearing Earth), koji je bio finalist ugledne američke nagrade National Book Award 2019. Dobitnica je Fulbrightove stipendije te je pisala za časopise poput New York Timesa, Atlantica i The Paris Reviewa. Predaje na Randolph Collegeu i živi u Brooklynu.

Prijevod: Maja Opačić, ISBN: 978-953-360-410-7, Uvez: tvrdi, Cijena: 129,00 kn

Čitateljima tportala darujemo po jedan primjerak romana Tihe duše i Iščezle, a dobitnici će biti objavljeni u ponedjeljak, 21. veljače.