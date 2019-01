Plus size ljepotica otkrila kako izgleda njena dnevna beauty rutina

Jedna od najplaćenijih manekenki današnjice Ashley Graham, poznata po svojoj prirodnoj ljepoti, raskošnim oblinama i njegovanom izgledu koji je itekako znala unovčiti, inspiracija je brojnim ženama diljem svijeta, a sada je za američki Elle otkrila kako izgleda njezina dnevna beauty rutina koja joj pomaže održati mladolik i blistav izgled kože

Slavna ljepotica ima naviku spavanja sa čepićima u ušima, a ukoliko je toga dana bila na frizuri uvečer prije spavanja kosu obavezno sveže u punđu, kako bi za sljedeći dan sačuvala prirodni izgled isfenirane, voluminozne kose. To je samo jedan od trikova kojima se 31-godišnja plus size ljepotica služi kako bi izgledala svježe i odmorno, no najkorisnije beauty savjete Ashley otkriva u svojoj kupaonici, gdje čuva omiljenu kolekciju svojih 'must have' kozmetičkih preparata za njegu lica.

Nakon što lice osvježi termalnom vodom u spreju, lijepa brineta obavezno nanese bogat sloj svoje omiljene hidratantne kreme za lice, a riječ je o kremi s potpisom brenda Augustinus Bader za kojom trenutno luduju brojne slavne ljepotice.