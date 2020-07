Pletenice su i ovog ljeta najstylish frizura

Isprobajte savršene ljetne pletenice u izvedbi Davor Hair&Soul frizerskog salona

Srpanj je skoro pri kraju, što znači da se približavamo vrhuncu ljeta, kada se većina nalazi na zasluženom godišnjem odmoru. To je uglavnom vrijeme kada želimo biti bezbrižni, slobodni i nesputani, posebice kada je riječ o izgledu. Lagana, lanena odjeća i no make-up look idealna je ljetna kombinacija, koja nam pruža upravo taj divni, carefree osjećaj u vrelim danima. Kada je riječ o kosi, izbora je mnogo, od ležernih punđi preko visokog repa do pletenica.

Upravo je ovo potonje nedvojbeno najpopularnija ljetna frizura, i to s punim pravom. Pletenice su nevjerojatno svestrane, a izbor varira od urednih, pažljivo ispletenih, preko pomalo messy verzija do trendy french braids i romantične krune od pletenica. Tijekom toplih dana pletenice će pružiti potreban spas od visokih temperatura, a biti će i odličan odabir za prekrivanje masnih vlasi, čineći tako idealnu frizuru za drugi ili treći dan od pranja kose, stoga je preporučljivo izbjegavati ih plesti na netom opranoj kosi. Zanimljivo je i to kako povijest pletenica seže poprilično daleko, više od 5000 godina. Prvi su ih počeli koristiti stari Egipćani, koji su pritom razvili čitavu umjetnost u izradi različitih umetaka i ukrasa za kosu. Pletenice su bile popularne i u antičkoj Grčkoj, što se najbolje može vidjeti na očuvanim kipovima iz tog doba.

Svoje viđenje pletenica za ljetne trenutke prikazao je Davorin Purić iz zagrebačkog frizerskog salona Davor Hair&Soul: „Boho ili bohemian styling označava slobodan duh te slobodu pokreta i izražavanja. U ne tako davnoj prošlosti boho styling viđali smo kod hippie populacije 60-ih i 70-ih godina. Kombinirana sa cvjetnim uzorcima, lepršavim i mekim formama, isprepletena kosa se savršeno uklapa. Sve što treba je biti zdrava. Najbolja stvar je što nema pravog ili krivog načina kako je nosite.

Za ovu sezonu predlažemo dvije vrste ljetnih pletenica, u tzv. boho stilu i romantičnom. Kako bi ju najbolje pripremili, na vlažnu i opranu kosu nanesite Keune Salt mist spray, prosušite fenom i dobit ćete savršenu podlogu za uplete, a kosa će dobiti na čvrstoći i fleksibilnosti. Kosu možete za pripremu uviti figarom ili peglom. Nakon što ste gotovi počnite sa upletima po volji. Mi smo odabrali simetrični sekcije različitih veličina sa obje strane te svojevrsnu krunu od pletenica. Tanje sekcije su ispletene čvrstim pletenicama uz vlasište dok su centralne veće i opuštenije. Nakon što ste gotovi, na veće pletenice nanesite Keune Precision powder te ih razbarušite kako bi dobile na volumenu. Ako vam je kosa neukrotiva, rast kose jak i želite dugotrajni učinak, nanesite Keune Softset spray za fleksibilno učvršćivanje, uz zadržavanje casual look-a. Ove sezone uplete kombinirajte sa maramama i nakitom za kosu za kompletiranje stylinga.

Proizvodi korišteni prilikom izrade ovih frizura mogu se nabaviti putem službenog Keune web shopa (www.keune.hr/webshop) ili u Keune Hair Pointu u Preobraženskoj ulici u Zagrebu. Odvažite se i isprobajte ove jednostavne, a chic pletenice, s kojima ćete biti slobodni i neopterećeni za brojne ljetne avanture i trenutke!