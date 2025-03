Planirate filmski maraton za vikend? Ovo su najveći serijali koji se ne zaboravljaju

1. Harry Potter

Nema boljeg načina za uživanje u filmskom maratonu nego uz Harry Potter serijal. Ova čarobna saga, bazirana na knjigama J.K. Rowling, donosi nezaboravnu priču o mladiću koji saznaje da je čarobnjak i kreće na putovanje koje mijenja njegov život i sudbinu čarobnjačkog svijeta. S osam filmova koji prate Harryjevu borbu protiv mračnog Voldemorta, svaki film donosi nevjerojatne avanture, prijateljstva i magiju. Idealno za ljubitelje fantastike i sve koji žele uroniti u svijet magije.

2. Gospodar prstenova

Ako ste fan avantura i epike, Gospodar prstenova je savršen izbor za vaš filmski maraton. Film je režirao Peter Jackson, a temelji se na književnom djelu J.R.R. Tolkiena, te govori o putovanju Froda Bagginsa, hobita koji ima zadatak uništiti moćni Prsten. S nevjerojatnim pejzažima, epskim bitkama i dubokim temama prijateljstva, hrabrosti i borbe dobra protiv zla, ova trilogija pruža filmski doživljaj koji će vas potpuno uvući u svijet Međuzemlja. Za one najveće obožavatelje, tu je i extended verzija filmova, koja nudi dodatne scene i proširuje već bogat sadržaj.

3. Star Wars (Ratovi zvijezda)

Jedan od najpoznatijih i najvoljenijih filmova svih vremena je Star Wars serijal. Počevši od prvog filma iz 1977., ova intergalaktička saga pratila je heroje poput Lukea Skywalkera i princeze Leje, kao i zlog vođu Darth Vadera, u borbi za spašavanje galaksije. Kroz nekoliko trilogija i brojna spin-off ostvarenja, Ratovi zvijezda su postali jedan od najvažnijih kulturnih fenomena svih vremena. Uz fantastične specijalne efekte i nezaboravnu glazbu, ovaj filmski maraton će vas definitivno oduševiti.

4. The Dark Knight Trilogy

Za ljubitelje superheroja, The Dark Knight Trilogy Christophera Nolana je nezaobilazna. Krenite na putovanje s Bruceom Wayneom, kojeg igra Christian Bale, i pratite njegov put od običnog čovjeka do legendarnog Batmana. Ova trilogija istražuje duboke moralne dileme, strah i borbu protiv zla, a Nolan je stvorio temeljnu priču koja se razlikuje od tradicionalnih filmova o superherojima. Ovaj filmski maraton savršeno balansira akciju, filozofiju i emocionalnu dubinu, držeći vas u neprekidnom iščekivanju što će se dogoditi sljedeće.

5. Jurassic Park

Ako želite filmski maraton s elementima avanture i uzbuđenja, Jurassic Park je idealan odabir za cijelu obitelj. Steven Spielberg stvorio je filmski serijal koji se temelji na svijetu oživljenih dinosaura, i to u parku pod kontrolom čovjeka. No, naravno, ništa ne ide po planu, a avantura u kojoj dinosauri slobodno trče i love stvorila je jednu od najuzbudljivijih filmskih franšiza svih vremena. Sa spektakularnim efektima, akcijom i elementima horora, Jurassic Park je i danas jedan od najpoznatijih filmova na svijetu.

6. Pirates of the Caribbean

Za one koji žele dozu avanture i komedije, Pirates of the Caribbean donosi nezaboravne avanture kapetana Jacka Sparrowa, kojeg glumi legendarni Johnny Depp. Uz fantastičnu glazbu, zabavne likove i spektakularne pomorske bitke, ova franšiza je idealna za opušteniji filmski maraton. Svaka pustolovina vodi gledatelje na još jednu nevjerojatnu avanturu na moru, s mnogo humora i napetosti.

7. The Matrix

Za ljubitelje znanstvene fantastike, The Matrix trilogija pruža filozofsku dubinu i uzbudljive akcijske scene. U svijetu u kojem je stvarnost samo simulacija, Neo (Keanu Reeves) otkriva istinu o svijetu oko sebe i postaje ključni igrač u borbi protiv strojeva. Sa svojom filozofijom, briljantnim vizualnim efektima i borbenim scenama, The Matrix serijal je klasik koji se mora barem jednom pogledati u filmskom maratonu.

Filmski maratoni donose užitak i opuštanje uz najpoznatije filmske franšize. Bilo da birate magični svijet Harryja Pottera, epske avanture Gospodara prstenova, napetu akciju Batmanove trilogije ili nezaboravnu svjetsku zabavu u Piratima s Kariba, svaki od ovih filmova nudi nezaboravan doživljaj. Na vama je da pronađete udobno mjesto, pripremite kokice, čips ili neki drugi omiljeni snack te da uživate u satima kvalitetne zabave uz svoje omiljene filmske naslove i glumce.

Samsung televizori također omogućuju i korištenje SmartThings aplikacije za jednostavno povezivanje te upravljanje pametnim uređajima u domu. Čak i bez daljinskog upravljača, možete putem Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25 ili bilo kojeg drugog Galaxy pametnog telefona prilagoditi postavke, bez potrebe da pauzirate ili prekidate film. Za dodatnu sigurnost, televizori koriste Samsung Knox tehnologiju koja osigurava zaštitu za sve značajke, aplikacije i platforme.