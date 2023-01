Peta godina javnozdravstvene akcije Dan crvenih haljina

Moždani udar svake godine ubije dvostruko više žena nego karcinom dojke i jedino se prevencijom može ublažiti ta strašna statistika. Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko neurološko društvo već petu godinu zaredom organizira javnozdravstvenu akciju Dan crvenih haljina. Suorganizatori ove važne edukativne akcije su Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu

'Veći broj žena nego muškaraca umire od moždanog udara i ovom akcijom želimo educirati javnost i ukazati na specifičnosti. Moždani udar može se spriječiti u velikom broju slučajeva i zato moramo preuzeti brigu o vlastitom zdravlju. Promjena načina života, osluškivanje vlastitog tijela i znakova upozorenja koje nam ono šalje mogu smanjiti rizik od ove teške bolesti, a ukoliko do moždanog udara ipak dođe, najvažnije je pravovremeno prepoznavanje i brza reakcija okoline', naglašava idejna začetnica akcije i predsjednica organizacijskog odbora prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan.

Aktivnosti diljem Hrvatske

Već od prve godine održavanja ova akcija se počela širiti diljem Hrvatske zahvaljujući naporima mnogih zdravstvenih djelatnika koji u svojim sredinama volonterski pripremaju i organiziraju niz događanja. U susret Danu crvenih haljina slijede brojni javni nastupi i stručni skupovi, a u srijedu, 1. veljače od 11 – 14 sati u Zagrebu, na Trgu Petra Preradovića za građanstvo će biti organizirani preventivni neurološki pregledi.

Akcija se održava pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika RH, Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba, a važan doprinos daju sponzori Abbott, Bina-Istra, Eldra, Fresenius, Gradska ljekarna Zagreb, Hotel Esplanade, Medtronic, Nicro, Pfizer, Pharmas, Podzemno skladište plina, Roche, Sandoz i Zubak grupa.

Revija crvenih haljina

Svečano obilježavanje akcije održat će se 3. veljače u Hotelu Esplanade i moći će se pratiti online na društvenim mrežama. Zvijezde večeri će biti hrabre žene koje su preživjele moždani udar i one na prigodnoj reviji nositi crvene kreacije koje su za njih izradili hrvatski dizajneri Matija Vuica, Robert Sever design, Lokomotiva by Lana Puljić, Klisab, Xenia Design, DNK by Nada Došen i Link by Ogi Antunac. Goste će kroz program voditi Ivana Roščić i Joško Lokas, a svojim glazbenim nastupima svečanost će uveličati Nina Kraljić, Luka Nižetić, Barbara Suhodolčan i ansambl C'est la vie.

Prvi petak u veljači #nosicrveno

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno koji poziva sve da 3. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku. Detalji o 'Danu crvenih haljina' mogu se pratiti na stranicama Hrvatskog neurološkog društva https://neuro-hr.org/ i na Facebook stranici www.facebook.com/Dan-crvenih-haljina.

