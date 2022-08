Ovo su najpoželjniji kupaći kostimi ove sezone, je li i vaš među njima?

Bez obzira na trendove, neki modeli kupaćih kostima bezvremenskog su karaktera i možete ih bez problema nositi iz sezone u sezonu

Trend koji vjerojatno nikada neće nestati je tzv. navy look, odnosno varijante u morskim nijansama poput plave ili bijele ili na pruge. Ovo je odlična ideja, ako volite klasičan look koji je uvijek in.

Hit nijansa very peri

Naravno, nijansa koju je Pantone odabrao za ovu godinu je itekako aktualna u 2022. S tzv. mješavinom plave i ljubičaste na tragu boje lavande naprosto nema greške ovoga ljeta.