Ovo su modni odabiri kojima je Melania Trump izazvala bijes javnosti

Još uvijek se ne stišavaju reakcije oko jakne s nes(p)retno odabranom porukom koju je prva dama Amerike Melania Trump nosila prilikom posjeta centra za djecu imigranata na meksičkoj granici

Lijepa je Slovenka za tu prigodu odabrala casual look koji joj je sjajno pristajao: spornu zelenu jaknu sparila je s bijelim hlačama i trendi modelom tenisica Stan Smith koje zaljubljenice u modu obožavaju.

No natpis na leđima military jakne španjolskog brenda Zara :'I really don't care. Do u?' (Mene zbilja nije briga. A vas?), izazvao je burne reakcije u medijima, a afera prigodno nazvana 'jacketgate' poprimila je neslućene razmjere.

Čak se u jednom trenutku morao oglasiti i predsjednik SAD-a Donald Trump poručivši putem Twittera kako je poruka bila namijenjena upravo medijima u koje se njegova cijela obitelj razočarala. ''Mene zbilja nije briga. Vas?’ natpis na Melanijinoj jakni odnosi se na medije koji lansiraju lažne vijesti. Melania je na svojoj koži iskusila koliko su oni neiskreni i zato joj više zbilja nije stalo', pisalo je u toj objavi.