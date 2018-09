Ovo su i službeno najbolji burgeri s ovogodišnjeg Zagreb Burger Festivala

Zagreb Burger Festival u nedjelju je zatvorio svoja mirisna vrata i proglasio najbolje burgere. Do sada najuspješnije izdanje u proteklih jedanaest dana posjetilo je oko 190.000 ljudi, a posjetitelji su mogli uživati u gastro ponudi 18 ugostiteljska iz Zagreba, Splita i Pule. Ipak, samo nekolicina burgera proglašena je najboljima, a pulski Mason burgers&staff pobijedio u čak dvije kategorije

Posljednjeg dana Festivala na Strossmayerovom trgu su proglašeni pobjednici u tri kategorije. Osim one već poznate - The Best Burger by People, birali su se najbolji burgerski okusi u još dvije kategorije - The Best Burger by Food Bloggers i The Best Burger by Food Media.