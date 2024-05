Ovo su biljke koje tjeraju dosadne nametnike iz svakog vrta

Trik je u tome da one posađeni među cvijećem, voćem ili povrćem uspješno zbunjuju osjetila mirisa kukaca pa neće uspjeti upropastiti vaš vrt ili cvjetnjak.

Evo koje su to čudesne biljke koje imaju biste iz ovih stopa trebali posaditi ako želite sačuvati plodove vašega truda:

Ružmarin

Ružmarin je jedna od najboljih biljaka koju osnivačica Seed to Spoon Carrie Spoonemore predlaže da posadite kako biste zaštitili svoj povrtnjak od štetnika.

'Bilje je fantastičan izbor za prateću biljku i puno više nego puki pojačivač okusa jela. Ono je i prirodna obrana vašega vrta', objašnjava ona.

Zahvaljujući snažnom mirisu, ružmarin se također često koristi za izradu prirodnog sredstva protiv komaraca, a učinkovit je i u odvraćanju insekata.

Bosiljak

Osim što je savršen za prefinu salatu Caprese, ljetni začinski bosiljak omiljena je biljka za prirodno tjeranje različitih insekata i u vašem vrtu i tijekom sljedećeg boravka na otvorenom.

'Jedna od mojih omiljenih pratećih biljaka u vrtu je bosiljak, a koristim ga za poboljšanje okusa rajčica i držanje mrskih štetnika na odstojanju. On također odbija komarce i može vam pomoći da dobijete veću žetvu. I još jedan plus, biljke bosiljka možete umnožiti vrlo jednostavno - reznicama', kaže Dagny Kream (The Cottage Peach).