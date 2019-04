Ove su haljine modni klasik i preplavile su trgovine, a mi smo odabrali najljepše od najljepših

Ako bismo trebali navesti jednu bezvremensku haljinu, a da nije mala crna haljina, onda bi naš izbor sasvim sigurno pao na wrap haljinu, odnosno haljinu na preklop. Ovaj vječni modni klasik trenutno je preplavio svaki kutak trgovina, a mi smo iz ponude izdvojili najljepše modele koje se isplati ugrabiti već sad

Kasnih 90-ih ponovno se vraća u modu, osobito nakon što je 1997. godine von Fürstenberg ponovno u svoju kolekciju uključila haljinu na preklop. Belgijska dizajnerica nastavila je s dizajniranjem haljina na preklop po kojima je ostala poznata do današnjeg dana.

Haljine na preklop ove su sezone ponovno preplavile trgovine, a brojne žene rado ih biraju s dolaskom toplijih dana. Bilo da se radi o odlasku na poslovni sastanak koji će se kasnije odužiti do malo opuštenije večere ili o druženju za šankom s prijateljima, ona će se uklopiti u svaku od tih prigoda, a njezina najveća prednost je to što zbog preklopa koji se veže u struku naglašava vašu figuru i vizualno je stanjuje.

Još jedna stvar koja ide u prilog ovom 'it' ljetnom komadu je to što se vrlo jednostavno može kombinirati i s tenisicama kao i otmjenijim sandalama, ovisno o vašem stilu i preferencijama. Ponuda u trgovinama je uistinu raznolika, stoga, ukoliko već nemate jednu haljinu na preklop u svom ormaru, sada je pravo vrijeme da to promijenite .