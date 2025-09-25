Ove čizme ponovno ćemo viđati posvuda, a slavna brineta zna kako ih nositi

Teigen je odabrala upečatljive čizme od smeđe brušene kože koje se prirodno skupljaju oko lista, naglašavajući njihov mekan i topao izgled. Ove čizme s elegantnim špicastim vrhom i praktičnom štiklom predstavljaju spoj udobnosti i sofisticiranosti, čime čitav stajling pomiču izvan nivoa obične modne novotarije.

Njena modna odluka savršeno je uskladila dva suprotstavljena sezonska utjecaja: grafički uzorak ginghama koji donosi vedrinu ljeta, i topli, zemljani tonovi brušene kože koji prizivaju nadolazeće jesenske dane.

Chrissy je nosila gingham midi haljinu modne kuće Bottega Veneta u kombinaciji oštrih žuto-crnih kvadrata. Haljina je strukturirana s uskim gornjim dijelom i V-izrezom, dok se donji dio suptilno sužava u A-liniju, završavajući tik iznad voluminoznih čizama čime je postignut zapanjujući kontrast između oštrih linija haljine i mekane teksture obuće.

Ovaj stajling jasno pokazuje promišljenu i dosljednu Chrissynu naklonost toplim tonovima i teksturama tijekom jeseni, kao i njenu sposobnost da na javnim događajima spoji elemente visoke mode s trendovskim komadima obuće, stvarajući tako izgled primjeren brojnim pigodama.

Odabir čizama od brušene kože, koje su se ponovno vratile na listu vrućih trendova kao ključan komad sezone, dodatno potvrđuje njen status pouzdane ljubiteljice mode sa smislom za suvremenu eleganciju.