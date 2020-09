Ove čizme najčešće nisu prvi odabir žena, no upravo će one u narednim mjesecima postati omiljena obuća trendseterica

Modni stručnjaci su složi - u moru raznoraznih modela čizme s debelim džonom s prizvukom 70-ih i 90-ih ponovno će dominirati ulicama modnih metropola, a ako već niste u svoj ormar pospremili ovaj trendi model, bolje vam je da to čim prije učinite

Brojimo sitno da početka jeseni, a to znači samo jedno - vrijeme je da pospremite ljetnu garderobu i svoju pažnju posvetiti dugim rukavima i čizmama. A kad smo već kod čizmi, sigurno ste i sami već načuli kakve sve trendi modele možemo očekivati kao vodeće modele sezone.

U usporedbi sa štiklama koje pružaju jednaki učinak, ove čizme daleko su udobnije, a idealne su za sve one zaljubljenice u modu čiji stil naginje urbanoj i trendi street style modi. No to ne znači da ih ne možete uklopiti u elegantne ili ženstvene stajlinge.