View this post on Instagram

"Gnome Alone" Nominate your mates, then tag us in your pic's caption for a chance to feature on our page! 🤳🏼 📸 Featuring:- @_dusty45s_ #coronacuts #covid-19 #coronachallenge #quarantinelife #homehaircut #washyourhands #lockdownlife #corona #funnyhair #diyhaircut #coronavirus