Ova divna jakna sa šalom postala je kultni komad, oko nje već godinama vlada nezapamćen hype

Brend koji je poznat po svojim komadima vrhunske kvalitete i laskavog dizajna odlično se uklapa i u aktualne trendove tzv. tihog luksuza i capsule odijevanja te je idealan izbor za sve one koji vole klasičnije komade, one koji nisu toliko podložni trendovima i mogu se godinama nositi.

Sad se dakako, kao glavni okidač hypea oko nje pojavio TikTok, pa ako potražite 'Totême scarf jacket', pronaći ćete mnoštvo videozapisa koji pozicioniraju ovu chic jaknu kao glavnu saveznicu u užurbanom životnom stilu, u kojem nema vremena za gubljenje.

Ana Escalante iz Who What Weara kaže da je dugo priželjkivala ovu jaknu prije nego što je kupila tamnosivu mélange verziju na nedavnom putovanju u Stockholm. 'Kao kupac veće veličine, iskreno, želim izgledati kao svi ostali. Željela sam Totêmeov kaput toliko dugo, misleći da to neće biti moguće', kaže prezadovoljna Ana, koju je oduševilo i to što brend nudi jaknu do veličine 42.

Posve razumljivo, začas se na tržištu našao bezbroj replika u SAD-u ispod 100 dolara, ponekad čak i ispod 35, što je samo djelić izvorne cijene od 1130 dolara.