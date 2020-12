Osvojite vrijedne nagrade koje daruju Profil knjiga, CAT, Discovery Film i Medical Intertrade

Ni ovoga prosinca nismo zaboravili na vas, naše vjerne čitatelje. U suradnji s partnerima pripremili smo mnoštvo poklona koje darujemo svakoga radnog dana od danas do Badnjaka. Kako biste sudjelovali u blagdanskoj nagradnjači i osvojili vrijedne poklone naših partnera sve što trebate je pronaći nagradno pitanje u članku i uključiti se u blagdansku čaroliju tportala

Profil knjiga vam daruje paket knjiga 'SUPERSAVRŠENI DAR za malene radoznalce' koji sadrži sljedeće naslove; ATLAS GRADOVA put oko svijeta kroz 20 metropola - Miralda Colombo, Ilaria Faccioli, Noćna bića - Camilla de la Bédoyère i UPOZNAJ SVIJET riznica općeg znanja za radoznalce. ATLAS GRADOVA put oko svijeta kroz 20 metropola - Miralda Colombo, Ilaria Faccioli. Istražite 20 predivnih gradova, doživite 20 nezaboravnih putovanja. Ovaj zanimljivi atlas donosi pregršt zabavnih priča, atrakcija koje se ne propuštaju, običaja i okusa koji ostavljaju bez daha. Zabavne aktivnosti kao safari ili šetnja među neboderima otkrit će vam zanimljive činjenice poput one da je izdržljivost Bruklinskog mosta testirao 21 slon, da u Prirodoslovnom muzeju u Londonu možete prenoćiti i to u društvu tiranosaura, Kopenhagenom možete zaploviti poput pravog Vikinga, a zateknete li se u dizalu u Seulu, trebate pritisnuti slovo F ako želite na 4. kat. Sve to i još štošta očekuje vas u ovoj knjizi koja će vas povesti na bajkovito putovanje najživopisnijim svjetskim gradovima. Neka vas na put povede mašta, a onda stečena znanja iskoristite na nekom od svojih putovanja. Ilaria Faccioli, ilustratorica. Diplomirala je smjer ilustriranja na Europskom institutu za dizajn. Obožava crtanje bojicama ali i kolaž tehniku, pa kutiju prepunu raznih, ali pomno odabranih kartona, papira, sličica, ljepila i škara nosi sa sobom po svuda. Hrvatskoj publici predstavila se s raskošno ilustriranim knjigama Atlas izuzetnih ljudi i Atlas gradova. Surađivala je s Rizzoli, Feltrinelli, Adriano Salani, Edt Giralangolo, Camon, Caf onlus, Hera Group, Hearst Magazine, Sistema Bibliotecario Milano, Pearson, Trading Group, MaxMara i TobeUs. Osim što ilustrira, radi i kao grafički dizajner, voli peći kolače i kekse, graditi male beskorisne predmete, šivati, slušati glazbu, pisati razglednice, izrađivati darove, šetat i još štošta. Trenutno živi i radi u Milanu, mama je malene Biance. Više doznajte na: www.ilariafaccioli.it. Miralda Colombo, spisateljica. Miralda Colombo talijanska je autorica dječjih knjiga, novinarka i blogerica. Nakon rođenja prve kćeri, pokrenula je blog, www.ilcucchiainodialice.it, koju ju je kasnije inspirirao da napravi tri kuharice za mališane, a nakon njih napisala je knjige koje su objavljene i u Hrvatskoj – Atlas izuzetnih ljudi i Atlas gradova. Strastvena je ljubiteljica putovanja, stoga nas ne iznenađuju prekrasni i životni tekstovi u izuzetnom Atlasu gradova. Majka je troje djece u kojima nalazi veliku inspiraciju za svoj rad.

NOĆNA BIĆA - Camilla de la Bédoyère. Fantastična knjiga prepuna nevjerojatnih fotografija životinja i činjenica o njima koje će vas iznenaditi i oduševiti! Mnoge su vrste životinja aktivne tijekom noći. Oči im blješte dok ih gledate na mjesečini, a njihov sjaj obasjava stabla. Pod pokrovom tmine brojne noćne životinje prilagodile su se na posebne načine, primjerice razvijajući izvanredna osjetila s pomoću kojih pronalaze hranu, privlače suprotni spol ili se skrivaju na sigurnom od grabežljivaca. Saznajte kako zahvaljujući sjajnim očima mačke vide i pri najslabijem svjetlu. Otkrijte kako životinje love noću koristeći svoja osjetila sluha, njuha i dodira. Pogledajte kako kukci stvaraju vlastitu svjetlost dok plešu jedni za druge u tmini. Doznajte što jede lažni vampirski šišmiš iz Azije, zašo madagaskarski prstaš kucka po kori drveta, što je omiljena poslastica medojednog jazavca i zašto kukuvije drijemavice ponekad sikću, hrću i vrište. Upoznajte ljuskavce, gavijale, mravojede, svjetleće kornjaše, lente te razne vrste žaba, zmija, paukova i mnogih drugih životinja. Otkrijte kako životinje stvaraju svjetlos koristeći kemikalije u svojim tijelima (bioluminiscencija), kako im boje i uzorci na tijelu omogućavaju da se stope s okolišem koji ih okružuje (mimikrija) ili kako šalju zvučne signale visoke frekvencije te primaju jeku ili odjek i tako se snalaze u prostoru, zaobilaze prepreke ili pronalaze plijen u mraku (eholokacija). O životinjama sigurno znate već puno, no uz ovu knjigu naučite još više! Idealan dar za male istraživače i radoznalce, te must have knjiga svake knjižnice i školske torbe.

UPOZNAJ SVIJET riznica općeg znanja za radoznalce. Neodoljiva knjiga za sve radoznale glavice, neumorne istraživače i one koji uvijek žele doznati i naučiti još više i više! Pred vama je prava riznica općeg znanja – knjiga za kojom ćete često posezati i koja će rasplamsavati vaše razgovore i druženja! Ova knjiga otvorit će vam put u svijet činjenica, informacija i spoznaja. Zavirite u više od 135 prozorčića koji donose pregršt zanimljivosti o životinjama, znanosti, sportu, povijesti, geografiji… Širok raspon tema predstavljen je na zanimljiv, sažet i jasan način te obogaćen ilustracijama. Ovo je sjajan dar za sve one koji vole zanimljive i nevjerojatne činjenice te nezaobilazan naslov svake kućne knjižnice. Knjiga je napravljena od visokokvalitetnog kartonskog papira, što ju čini izuzetno izdržljivom i stoga idealnom da se prenosi iz generacije u generaciju kao prava riznica vrijednih informacija i spoznaja.

CAT u suradnji sa TCCM s.r.o. poklanja mobilni telefon Cat S62. Marka Cat® sinonim je za povjerenje, trajnost, pouzdanost i kvalitetu. Cat DNA nalazi se u svakom Cat mobilnom telefonu dostupnom putem globalnog nositelja licence Bullitt Group, čije nam iznimno iskustvo u proizvodnji omogućuje da pružimo vodeći asortiman mobilnih telefona u ovoj kategoriji na visoko kompetitivnom i slabo diferenciranom tržištu. Da biste saznali više o Cat telefonima, posjetite www.catphones.com.

Discovery Film poklanja dva DVD filma 'Opasna metoda' i 3 DVD filma 'Cesta'. Viggo Mortensen kao redatelj, producent, scenarist i glumac! U svom redateljskom debiju, hvaljenom filmu OBITELJSKA PRIČA Mortensen je okupio impresivnu glumačku ekipu predvođenu Lanceom Henriksenom i Laurom Linney! Premda je tijekom devedestih redovito nastupao u zapaženim i hvaljenim filmovima i kino hitovima, glumac Viggo Mortensen zvjezdanu popularnost stekao je početkom 2000-ih kada je utjelovio kralja Aragorna u trilogiji „Gospodar prstenova“. Od tada pa sve do danas, Mortensen se nalazi među omiljenim holivudskim glumcima svih generacija gledatelja, a njegove tri nominacije za Oscara za posve različite uloge samo potvrđuju o kakvoj glumačkoj kvaliteti je riječ. Viggo se podjednako dobro snalazi u festivalskim filmovima kao i u mega-hitovima pa nije niti čudo da se nakon skupljenog glumačkog iskustva odlučio okušati i kao producent i redatelj. Njegov redateljski debi, hvaljeni film OBITELJSKA PRIČA od sljedećeg četvrtka, 17. prosinca gledamo u domaćim kinima! OBITELJSKA PRIČA je film u kojem će se sukobiti dva potpuno različita svijeta kada Willis, osamdesetogodišnji nezavisni zemljoradnik te osoba striktnih konzervativnih uvjerenja otputuje u Los Angeles gdje je do daljnjega primoran živjeti sa svojim sinom Johnom i njegovom obitelji. Mentalno oslabio, Willisova ćud je istovremeno oprezna i humoristična što će dovesti do otvaranja starih rana iz prošlosti, a na površinu će izaći godine međusobnog nepovjerenja između njega i njegovog sina Johna. Za svoj redateljski debi, Viggo Mortensen okupio je uistinu impresivnu glumačku postavu predvođenu Lanceom Henriksenom i tri puta za Oscara nominiranom glumicom Laurom Linney. U vezi svoje trostruke uloge u filmu (osim što režira i glumi, Mortensen je film također napisao i producirao), Viggo je u jednom od mnogobrojnih intervjua izjavio: „Srećom, Viggo glumac je na setu bio jako pristojan. I srećom, Viggo redatelj nije bio previše zahtjevan niti strog prema Viggu glumcu tako da su se obojica jako dobro slagala. S druge strane, Viggi producentu se jako svidjela činjenica što su i Viggo glumac i Viggo redatelj odlučili raditi na filmu potpuno besplatno“. Premda u početku nije želio glumiti u filmu, kako bi lakše došao do financijskih sredstava potrebnih za njegovo snimanje, Viggo je prihvatio glavnu ulogu. Također, određeni događaji u filmu su preslika stvarnih trenutaka iz Mortensenovog djetinjstva, a njegova oba roditelja pred kraj svojih života patila su od demencije. Drama OBITELJSKA PRIČA do danas je prikazana na nekoliko uglednih filmskih festivala diljem svijeta, uključujući i one u Torontu i San Sebastijanu. Na potonjem je film osvojio nagradu za najbolji film, dok je Viggo Mortensen nominiran za nagradu Europske filmske Akademije u kategoriji najbolje muške uloge. S obzirom na renome Vigga Mortensena te činjenicu da se radi o iznimno hvaljenom filmu nesumnjivo je da nas u domaćim kinima očekuje još jedna prava festivalska filmska poslastica koja se nikako ne bi smjela propustiti. Drama OBITELJSKA PRIČA u domaća kina stiže u četvrtak, 17. prosinca!

Medical Intertrade poklanja Cetaphil duo za zdravu i blistavu kožu! Sve što vam treba za potpunu njegu i hidrataciju #CetaphilRoutine. Više od 70 godina iskustva u dermatologiji pridonijelo je stvaranju formulacije Cetaphil i linije proizvoda za čišćenje i hidrataciju kože s učinkovitom, ali i blagom formulom prikladnom za sve tipove osjetljive kože. Njega i hidratacija kože jedan su od prvih uvjeta zdrave i lijepe kože, a za postizanje vidljivih i željenih rezultata, potrebno je više vremena za odabir odgovarajućih proizvoda koji će nam u tome pomoći. Predstavljamo vam favorite iz Cetaphil linije za hidrataciju kože: CETAPHIL HIDRATANTNA KREMA ZA TIJELO. Ova brzoupijajuća bogata krema sadrži iznimno snažne emolijense i humektante koji klinički dokazano vežu vodu i pomažu spriječiti gubitak vlažnosti. Rezultat je dugotrajno olakšanje, čak i za iznimno suhu kožu. Nemasna formula je odlična za lice, ruke, stopala, laktove, koljena i sva druga područja koja traže intenzivnu hidrataciju. CETAPHIL LOSION ZA 24 H INTENZIVNE HIDRATACIJE. Formula koja osigurava dugotrajnu i intenzivnu hidrataciju za mekanu i glatku kožu. Sadrži patentirani hidratantni kompleks koji njeguje suhu kožu jedinstvenom kombinacijom pet ključnih hidratantnih sastojaka. Osim što je namijenjen za upotrebu na cijelom tijelu, uključujući i lice, dugotrajan je i prikladan za suhu i zahtjevnu kožu. Trenutno obnavlja kožu ostavljajući je mekanom i glatkom 24 sata. Svi proizvodi iz linije Cetaphil hipoalergeni su i klinički ispitani što osigurava sigurno korištenje proizvoda uz dugotrajnu hidrataciju u svako doba dana i u svim vremenskim uvjetima, a dostupni su u ljekarnama. Više informacija potražite na https://www.cetaphil.com/hr/