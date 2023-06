Osvojite ulaznice za šest sati žestoke svirke uz Letu Štuke, Kojote, Jonathan i BluVinil u dvorištu Pivovare Medvedgrad

Pripremite se za nezaboravno glazbeno iskustvo uz svirku četiri iznimne grupe u subotu, 17. lipnja 2023. u dvorištu Pivovare Medvedgrad, Huzjanova ulica 36 u Zagrebu. Očekujemo vas na Brundanju - Craft, Rock & Street Food festivalu. Na jedinstvenom glazbenom doživljaju uz šest sati čistog rocka (četiri kompletna koncerta u jednoj večeri), hitove legendarnih grupa Letu Štuke, Kojoti, Jonathan i BluVinil, osvježite se uz više od deset vrsta Medvedgrad piva, dvije pivske premijere i vrhunski street food by Picnic, Munchy i The M Brothers. Koncerti kreću od 19.30, a već od 17 sati možete svratiti u Pivovaru Medvedgrad i uvjeriti se zašto je ova najstarija hrvatska craft pivovara, ujedno i sinonim za vrhunsku kvalitetu. Upoznajte pivske okuse na izvoru, razgledajte pivovaru i utažite žeđ s više od deset vrsta craft piva, od kojih su neka od najpoznatijih Zlatni medvjed, Grička vještica i Baltazar. Na Festival možete doći organiziranim besplatnim prijevozom autobusima, koji će kretati s Trga dr. Franje Tuđmana: od 16 do 20 h, svakih sat vremena, a od 20 do 02 h svakih 40 min. Dolazite li u vlastitom aranžmanu osiguran vam je besplatan parking.