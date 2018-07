Opasnost vreba iz mora, zraka i s kopna: Kako si pomoći u slučaju najčešćih ljetnih ozljeda

Ispijanje alkohola na ljetnim vrućinama nikako nije preporučljivo, no postoji nekoliko dobrih razloga zbog kojih uz bočicu vode u svojoj opremi za plažu trebate imati i bočicu alkohola. U istom paketu opreme dobro je nositi i pincetu, a razlog su opasnosti koje vas na ljetovanju vrebaju iz mora, zraka i s kopna. Doznajte što je sve dobro imati uz sebe i kako ozlijeđenome pružiti prvu pomoć

Odlazak liječniku nije uvijek nužan, no uz sebe je dobro imati neke osnovne stvari za pružanje pomoći u tim situacijama. Važno je i pratiti stanje ozljede kako biste uspjeli na vrijeme reagirati i, ako je to potrebno, zatražiti liječničku pomoć.

Liječnička pomoć zadnje je o čemu razmišljate u planiranju godišnjeg odmora i ljetovanja, no otrovni ubodi, ugrizi i opekline česta su pojava s obzirom na to da dobar dio odmora provodimo u prirodnim staništima životinjskih vrsta koje nam ih zadaju.

Zato valja pripaziti na simptome koji se javljaju nakon ugriza crne udovice jer sam ugriz nije bolan i možda ga nećete ni osjetiti. Rasprostranjena je duž naše obale, a najopasnija u sezoni parenja koja se poklapa sa sezonom godišnjih odmora - od kraja lipnja do kraja kolovoza. Nije agresivna, a grize kad osjeti ugrozu. Mrežu plete blizu tla pa treba izbjegavati bosonoge šetnje po kamenjaru i uz nisko raslinje.

Crvenilo i znoj javljaju se i na licu, zjenice se šire ili sužavaju, vjeđe otječu, a javljaju se i slinjenje i suzenje. Mogući su i nagao porast krvnog tlaka, ubrzano disanje i ubrzan rad srca. Osobe nakon ugriza crne udovice često se ne mogu osloniti na noge, nemirno leže ili imaju drhtavicu, mučninu, povraćaju i javlja im se osjećaj pritiska u prsnom košu. Ponekad se javljaju i psihičke smetnje, poput halucinacija, delirija i nesanice.

Simptomi u većini slučajeva traju dva do tri dana, a u pet posto slučajeva ugriz crne udovice odnosi život. Prve pomoći nema i potrebno je što prije zatražiti liječničku pomoć. Posebno to vrijedi za ugroženije skupine, djecu, starije osobe i srčane bolesnike.

S kamenjara vrebaju i dvije zmije otrovnice, poskok i riđovka, čiji ugriz možete prepoznati po dvije ubodne ranice udaljene šest do osam milimetara, no može to biti i samo jedna ranica, kao i ogrebotina. Oteklina, oštra bol i potkožna krvarenja javljaju se unutar nekoliko minuta, a slijede glavobolja, vrtoglavica, nesvjestica, mučnina i povraćanje. S vremenom nateknu regionalni limfni čvorovi.

Radi li se o ugrizu neotrovne zmije, ranu treba isprati vodom, prekriti sterilnom gazom i zavojem te se javiti liječniku.