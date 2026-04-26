Ona ima najnosiviji stajling sezone: Ovako se obični komadi pretvaraju u remek-djelo francuskog chica

G.R.

26.04.2026 u 16:31

Beatrice Borromeo Izvor: Profimedia / Autor: Vinaj Jean-Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Beatrice Borromeo još je jednom potvrdila titulu jedne od najbolje odjevenih aristokratkinja u Europi. Na povijesnom Grand Prixu u Monaku pokazala je kako se kultna košulja od trapera i nekoliko pomno odabranih dizajnerskih detalja spajaju u savršen proljetni stajling

Povijesni Grand Prix u Monaku događaj je koji svake godine u Kneževinu privlači ljubitelje automobilizma, ali i najistaknutije članove obitelji Grimaldi. Među njima su se i ovog puta našli Pierre Casiraghi i njegova supruga Beatrice Borromeo, koja je za dnevni izlazak odabrala ležernu, ali besprijekorno chic kombinaciju. Oslanjajući se na moć dobrih komada i provjerenih modnih trikova, pokazala je kako jednostavna baza može izgledati nevjerojatno luksuzno.

Traper košulja u prvom planu

Središnji komad njezinog stajlinga bila je svijetloplava traper košulja s blago ispranim efektom i potpisom Ralpha Laurena. Ovaj komad, koji ima dugu povijest od radničke uniforme do ikone pop-kulture, Beatrice je sjajno uklopila u luksuzno okruženje Monaka.

Opušteni, blago oversized kroj košulje umirila je bijelim hlačama visokog struka i dužine do gležnja. Upravo je ta čista, svijetla silueta dala cijeloj kombinaciji onaj prepoznatljivi osjećaj proljetne svježine i elegancije na francuskoj rivijeri.

Pierre Casiraghi i Beatrice Borromeo Izvor: Profimedia / Autor: Vinaj Jean-Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Luksuzni dodaci i hit balerinke

Kao ambasadorica modne kuće Dior, Beatrice je kombinaciju zaokružila njihovim prepoznatljivim modelom Dior Bobby torbu srednje veličine u upečatljivoj Tobacco Brown nijansi. Tople smeđe tonove popratila je kožnim remenom te obućom koja je apsolutni hit sezone.

Dior Bobby Bag Izvor: Promo fotografije / Autor: Dior

Odabrala je Mary Jane balerinke 'Carla Brown' s potpisom luksuznog brenda Gianvito Rossi. Riječ je o ručno rađenom talijanskom modelu koji vješto spaja kožu i pletenu rafiju, a prepoznatljiv je po zaobljenom vrhu i kopči. Ovaj svestrani par cipela unio je zanimljivu teksturu u njezin dnevni look, potvrđujući da su balerinke ove godine istisnule visoke potpetice iz dnevnih kombinacija.

Gianvito Rossi, balerinke Carla Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Svilena marama i modni trik s kosom

Iako su odjeća i dodaci bili pomno odabrani, detalj koji je najviše privukao pozornost i potpuno transformirao outfit nalazio se u njezinoj kosi. Beatrice je jednostavni rep zavezala svilenom Diorovom maramom, iskoristivši jedan od najstarijih, ali najefektnijih modnih trikova.

Ovaj potez, uz elegantan nakit s akvamarinima te neobično jarku crvenu manikuru, koja bi u britanskoj kraljevskoj obitelji bila nezamisliva, ali se savršeno uklapa u moderniji estetski kod Monaka, potvrdio je njezino izvrsno stilsko umijeće.

