Odvažan look: Samo lijepa Njemica može uskočiti u ovako smjelu kreaciju

E. K. 14.09.2023 u 21:29

Heidi Klum, slavna njemačka manekenka koja je ove godine proslavila 'okrugli' 50. rođendan, svoje je tijelo dovela do savršenstva pa je i prilikom predstavljanja nove sezone 'America's Got Talent' privukla sve poglede u minijaturnoj haljinici kakvu bi se rijetko tko usudio nositi. Crna haljinica s detaljima od raznobojnih perlica odlično je pristajala lijepoj plavuši koja ju je uparila s neobičnim natikačama na petu od prozirne plastike. Cool frizura s trendi šiškama i dramatično smokey eyes zaokružili su ovo glamurozno izdanje manekenke koja je već neko vrijeme članica žirija 'America's Got Talent'.