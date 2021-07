Odlično raspoložena Sharon Stone francusko je odlikovanje proslavila u tri modne kombinacije

Glumica Sharone Stone u petak je primila najviše francusko umjetničko odlikovanje 'Commander of the Order of Arts and Letters', a kasnije je na gala večeri zabljesnula u tri različite modne kombinacije

The amfAR gala jedno je od najuspješnijih dobrotvornih događaja u svijetu, čije su ulaznice najtraženija roba tijekom Filmskog festivala u Cannesu. Sastoji se ekskluzivne večere, aukcije, više glazbenih nastupa i modne revije, a 63-godišnja Sharone Stone je za gotovo svaki dio večeri imala drugu modnu kombinaciju.

Na crvenom tepihu događaja Stone se pojavila u dugoj lila haljini s ukriženim svjetlucavim naramenicama i detaljima od lila perja od struka naniže, koju je upotpunila velikim naušnicama cvjetnog motiva. Odlično raspoložena Stone ponosno je pozirala s 21-godišnjim sinom Roanom, kojega je dobila s bivšim suprugom, američkim novinarom Philom Bronsteinom (70). Ovogodišnja manifestacija The amfAR, koja podržava istraživanje AIDS-a, održana je na otvorenom u vili Eilenroc. Sharone je istaknuta osoba ovog događaja još od devedesetih godina i smrti njenog dragog prijatelja i učitelja glume Roya Londona, a ove je godine bila u ulozi voditeljice. Tijekom večeri holivudska ikona je odijenula još dvije modne kombinacije – svečanu crnu svjetlucavu večernju haljinu za izlazak na modnu pistu modne revije i bijelu bluzu u kombinaciji s prozirnom midi suknjom i crvenim štiklama.