Sharon Stone u bajkovitoj haljini pomela konkurenciju na crvenom tepihu

Nalik brojnim kolegama iz Hollywooda i ljepoticama s modnih pisti, priliku da prošeta crvenim tepihom iskoristila je i zvijezda 'Sirovih strasti'. Slavna Sharon Stone tako je postala jednom od glavnih zvijezdi na crvenom tepihu u sklopu svečane premijere filma 'The Story of My Life'

Iako u spomenutom filmu ne glumi, njegovu premijeru nije željela propustiti, a jasno je i zašto. Dugi niz godina Sharon Stone, kada je riječ o svečanim izdanjima na crvenom tepihu, preferira nošenje kreacija koje prate liniju tijela, no ovoga puta odlučila je 'okrenuti ploču'. Okupljenim fotoreporterima u Cannesu, dobro raspoložena glumica dala je dovoljno materijala zahvaljujući haljini s potpisom talijanskog dvojca Dolce & Gabbana.

Na svom Instagram profilu, zvijezda 'Sirovih strasti' otkrila je koje su osobe odgovorne za njezino bajkovito izdanje, a među njima se i ovoga puta našao stilist Paris Libby, a s kojim na osmišljavanju stajlinga surađuje od davne 1992. godine.