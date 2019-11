Odgovorno igranje je igranje kad imaš novac, a ne kad trebaš novac!

Posljednjih dvadesetak godina vidno je eskalirala ponuda i potražnja igara na sreću u Hrvatskoj, a sukladno tome porastao je i broj osoba kod kojih su se pojavili neki oblici problema povezanih s prekomjernom igrom

Danas je, više nego ikada, važno ukazati na činjenicu da je zabava jedini ispravan motiv za uključivanje u igre na sreću te da u svakom obliku zabave postoje određeni rizici kojih trebamo biti svjesni, a kako bismo mogli spriječiti ili barem reducirati moguće negativne posljedice.

Kao i proteklih godina, Hrvatska Lutrija uključuje se u Mjesec borbe protiv ovisnosti koji se obilježava od 15. studenog do 15. prosinca. S obzirom na ekspanzivan porast broja prodajnih mjesta igara na sreću, posebno kladionica i automat klubova, igre su nažalost dostupne maloljetnicima što je dovelo do zabrinjavajućih statistika. Istraživanja pokazuju kako se čak 20% hrvatskih srednjoškolaca redovito uključuje u sportsko klađenje dok ih 12% redovito igra na automatima za igre na sreću. Sve navedeno poslužilo je kao temelj razvoja programa prevencije kockanja mladih pod nazivom „Tko zapravo pobjeđuje“ i koji Hrvatska Lutrija podupire već deset godina. Osnovni cilj ovog projekta je prevencija kockanja maloljetnika, ali i razvoj kritičkog i ispravnog odnosa prema igrama na sreću, kao i osobnog odgovornog ponašanja. Također, ponovno se priključila i međunarodnoj blagdanskoj kampanji „Darujte odgovorno – lutrijske srećke nisu igračke“, a cilj je potaknuti roditelje, rodbinu i prijatelje obitelji da djeci ne daruju srećke. Srećka sa svojim elementima iznenađenja, iščekivanja i prihvatljive cijene može biti dobar odabir za darivanje odraslih, no kada su u pitanju djeca treba zaboraviti sve ono što vrijedi u svijetu odraslih.

U cilju dodatnog osvješćivanja igrača i cijelog društva o potencijalnim rizicima koje sa sobom donosi neodgovoran pristup igrama na sreću, u Mjesecu borbe protiv ovisnosti Hrvatska Lutrija je krenula s novom kampanjom pod nazivom „Ne podcjenjuj rizik, igraj odgovorno!“. Svježa, drugačija i zabavna kampanja na malo drugačiji način nosi jasnu poruku – gotovo sve u našim životima nosi određeni rizik, no moramo biti svjesni njegova postojanja. Odgovornim i zdravim pristupom, rizik umanjujemo, ali ga nikad ne smijemo podcijeniti. Osim televizijskih spotova koji prikazuju malo drugačije, možda i riskantnije hobije te koji upravo kroz te situacije pokazuju važnost prepoznavanja rizika, za potrebe kampanje pripremljeni su i printani materijali. Želja je da novi spotovi budu prihvaćeni, posebno od mlađe populacije kojima su prvenstveno i namijenjeni te da igrači shvate njihovu najvažniju poruku: Odgovorno igranje je igranje kad imaš novac, a ne kad trebaš novac!