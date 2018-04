Nutricionistica za tportal otkriva gdje griješimo kada idemo na dijetu i kako pravilno gubiti kilograme

Uživanjem u uskrsnoj trpezi mnogi su pretjerali s hranom, a bliži se ljeto pa je idealno vrijeme da poradite na figuri i skinete neželjeni višak kilograma. Kako bismo vam pomogli u tome, zatražili smo pomoć nutricionistice Mirele Marić, a ona je za tportal otkrila najčešće greške koje radimo kada idemo na dijetu te je izradila tri jelovnika koji će vam pomoći da se na zdrav način zauvijek riješite kilograma

Većina ljudi s dolaskom toplijih dana kreće na rigorozne dijete kako bi skinuli pokoji kilogram viška pred ljeto, no prehrana na kojoj se baziraju tijekom dijete nerijetko je sve samo ne raznovrsna, kalorijski unos je nedovoljan da bi tijelu osigurao dovoljno energije, a i često se forsiraju vježbajući, što je velik šok za tijelo.

Koje su najčešće greške što ih većina ljudi radi tijekom odlaska na dijetu, pomažu li brojanje kalorija i vježbanje, koji su to trikovi što nam mogu pomoći doći do željenog rezultata te kako bi trebao izgledati zdravi jelovnik, upitali smo nutricionisticu Mirelu Marić iz Nutrilife Centra i jednu od stručnjaka koji su sudjelovali u RTL-ovom projektu 'Život na vagi'.

Ne eliminirajte nijednu skupinu hranjivih tvari

Sa svih strana uvijek slušamo kako je uravnotežena i raznovrsna prehrana ključna za zdravo mršavljenje, pa ipak mnogi ignoriraju upozorenja nutricionista, a velik broj ljudi niti ne zna što to zapravo znači. Dovoljno je ukucati u internetsku tražilicu 'dijeta' i pojavit će se bezbroj suludih i nezdravih primjera prehrane, poput mesne dijete bazirane isključivo na proteinima ili pak dijete prema kojoj se jedu isključivo juhe, salate ili jedna vrsta namirnice.

'Danas je sve mjerljivo i vrlo lako možemo dokučiti od koje se hrane debljamo, je li naš višak povezan s viškom vode ili masti u tijelu, koja je naša individualna vrsta suplementacije itd. Cilj je postići gubitak kilograma bez puno muke i odricanja ako znamo koja hrana odgovara baš nama. To se postiže izradom prilagođenog individualnog programa prehrane, a to znači da nutricionist mora znati sve o klijentu i njegovim navikama. Izbacivanje neke vrste makronutrijenata (ugljikohidrata, proteina i masti) na svoju ruku može samo dovesti do trajnog deficita nekih mikronutrijenata (vitamina i minerala) i na kraju dobijemo jo-jo efekt', izjavila je za tportal nutricionistica Mirela Marić.