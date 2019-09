Novi modni poriv: Ovih osam trendova uskoro ćemo viđati na svakom koraku

Ako ste se pitali koji će to jesenski trendovi uskoro zavladati gradskim ulicama, imamo odgovor. Izdvojili smo njih osam koji će u nadolazećim mjesecima postati apsolutni must have

Zbog Tjedna mode na ulicama New Yorka vlada prava pomutnja. Brojne trendseterice diljem svijeta slile su se u taj velegrad, pa se prava modna revija odvijala na ulicama, a mi smo budnim okom pratili i bilježili trendi komade koji se ponavljaju. Usporedimo li ih s jesenskim trendovima koje nagovještaju vodeće modne kuće, jasno se da zaključiti koji će od njih zaživjeti u narednim mjesecima. Izdvojili smo njih osam koji će uskoro osvojiti modne ovisnice i zavladati gradskim ulicama.

1. Veliki print

Predimenzionirani print ove će sezone biti pravi hit. Kad kažemo na print, mislimo na apsolutno sve što možete zamisliti - cvijeće, točke, geometrijske oblike itd. Veliki i upečatljivi printovi bit će dobrodošli na svakoj odjeći, a posebno na haljinama i pletenim vestama koje su već preplavile trgovine. 2. Torba Moon

Osebujna torba Moon s potpisom brenda Staud mogla se proteklog tjedna vidjeti na svakom koraku. Ova je torba koja oblikom podsjeća na polumjesec apsolutna pobjednica sezone, a odlična vijest je to što spada u kategoriju dizajnerskih komada srednjeg cjenovnog ranga. 3. Bermude

Nakon trenda biciklističkih tajica, koje na hrvatskim ulicama nisu zaživjele kao u ostatku svijeta, na red su došle bermude. Ovaj trend, priznajemo, ipak izgleda primamljivije od tajica, a posebno ukoliko uskladite bermude sa sakoom u istoj boji i uskočite u štikle koje će vam vizualno izdužiti nogu i dati stajlingu dašak ženstvenosti. 4. Pink groznica

Ako nas je 2019. godina dosad nečemu naučila, to je da prigrlimo neonske boje. Limeta-zelena i narančasta imale su svoj veliki trenutak ovog ljeta, a sada na red dolazi vladavina pink boje. 5. Efektna odijela

Možda nam je ovo omiljeni trend koji dolazi, vjerojatno zato što čini najlakšu formulu za dobar outfit: sveprisutna odijela dolaze nam u novim i uzbudljivim stilovima, oblicima i bojama. 6. Visoke čizme + ležerne hlače

Ovo je jedan od možda najvećih trendova sezone koji je već preplavio društvene mreže. Sve je počelo kada ga je Maryam Nassir Zadeh predstavila na tjednu mode. Vrlo brzo nakon toga trendseterice diljem svijeta počele su nositi hlače i traperice šireg kroja na isti način - ugurane u čizme do koljena. 7. Bijela od glave do pete

Trend bež boje od glave do pete voljeli smo i nosili u proteklim mjesecima, a njegov nasljednik je bijela boja koja će se također nositi od glave do pete. 8. Bottega, Bottega, Bottega!