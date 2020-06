Novi mobitel ili najbolja kozmetika? Uz novu akciju Hrvatskog Telekoma ne morate birati jer - dobivate oboje

Tražite savršen poklon za najdražu osobu ili se pak želite razveseliti nečim posebnim, a ne možete se odlučiti između novog mobitela, koji će se savršeno uklopiti u svaku torbicu, i parfema ili kvalitetne kozmetike? Zahvaljujući najnovijoj ponudi Hrvatskog Telekoma, nećete morati vagati jer za kupovinu mobitela iz posebne ponude dobivate poklon bon za parfumerije Douglas

Ponuda koju je pripremio Hrvatski Telekom traje do 16. srpnja ili do isteka zaliha. Uz kupovinu mobitela Galaxy Z Flip ili Galaxy S20 dobivate popust do 2.000 kn te poklon bon u iznosu od 500 (Galaxy Z Flip), odnosno 300 kuna (Galaxy S20), koji u roku godine dana od kupnje uređaja možete iskoristiti u trgovinama Douglas u Hrvatskoj.