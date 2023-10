Novi kuharski kralj bit će u studenome okrunjen na meksičkom Yucatanu

Najbolji chefovi svijeta koncem godine okupit će se na meksičkome Yucatanu i bit će to prvi izlazak priredbe The Best Chef Awards izvan Europe, najavljene od 18. do 20. studenog. Proglašenje najboljeg svjetskog chefa bit će vrhunac događanja, no u tri dana održat će se brojni zanimljivi razgovori, debate, demonstracije i show kuhanja, sve pod temom 'Origins & Future'

Nakon veličanstvene prošlogodišnje priredbe, održane u Madridu, napokon je poznata destinacija koja će preuzeti i ugostiti sedmo izdanje The Best Chef Awardsa. Država Yucatan u Meksiku određena je za mjesto održavanja ovog velikog međunarodnog susreta iz više razloga.

Yucatan je jedna od 31 meksičke savezne države i nalazi se na jugoistoku zemlje, na istoimenome poluotoku. Sa sjevera ga oplakuje Meksički zaljev, na istoku graniči s državom Quintana Roo, a na jugozapadu s državom Campeche. Glavni grad mu je Mérida, u kojem će se priredba i održati. Upravo taj grad će 20. studenog biti pozornica na kojoj ćemo saznati tko će dodati svoje ime na briljantnu listu nagrada na kojoj se već nalaze ona Joana Roce (chef španjolskog restorana El Celler de Can Roca, najbolji 2017. i 2018.), Björna Frantzéna (švedski Frantzén, 2019.), Renéa Redzepija (danska Noma, 2020.) i Dabiza Muñoza (španjolski DiverXO 2021. i 2022.). Tri će dana gastronomski svijet usmjeriti svoju pozornost na dio Meksika poznat po spektakularnom majanskom arheološkom blagu, biserima kao što su Chichén Itzá, Uxmal, Ek Balam, Dzibilchaltún i Mayapán. Sve ima još više smisla jer osim izvanredne kulturne i arhitektonske povijesti te zapanjujućih plaža, Yucatan krasi prvorazredna tradicionalna gastronomija, koja se od predaka prenosi do suvremenosti. Različiti prostori u gradu poslužit će kao mjesta za događanja u sklopu priredbe koja, prije glamurozne završne gala svečanosti, uključuje dva prethodna dana debata i predstavljanja različitih promišljanja (događanja Area Talks i Food Meets Science), a koji će se održati tijekom vikenda. Odabir države Yucatan zapravo je naklon Meksiku kao velikoj svjetskoj gastronomskoj sili koja nudi najrazličitije mogućnosti - od nevjerojatne tradicionalne majanske hrane, loncheríja (zalogajnica) na tržnici i ulične hrane do suvremenih vrhunskih restorana. Nije iznenađujuće da su četiri meksička chefa trenutačno na popisu 100 najboljih u svijetu: Jorge Vallejo (restoran Quintonil, #57), Elena Reygadas (Rosetta, #73), Karime López (Gucci Osteria, #82) i Santiago Lastra (Kol, #84). Isto tako, Francisco Ruano (Alcalde) pojavljuje se na popisu kandidata za pridruživanje novom poretku koji će biti objavljen tijekom gala priredbe 20. studenog. Inače, godišnja klasifikacija najboljih chefova svijeta rezultat je mišljenja i glasovanja 380 ljudi iz gastronomske industrije - 100 chefova koji se pojavljuju na aktualnoj ljestvici, 100 novih kandidata izabranih za tu priliku i izbor od 180 stručnjaka (novinari, gastro kritičari, znalci, fotografi...) koji su prethodno odlučivali o novim kandidatima. Prethodne priredbe dodjele The Best Chef Awards održane su u Varšavi, Milanu, Barceloni, Amsterdamu i Madridu. Država Yucatan sada dodaje svoje ime tom izboru gastronomskih sila, tako da će gurmani i ljubitelji hrane iz cijelog svijeta imati priliku uživati u kulinarskim delicijama te prekrasne regije na jugoistoku Meksika. Među njima će biti začini kao što su achiote (narančastocrveni začin i prehrambena boja dobivena od sjemenki stabla achiote rabi se za dodavanje žute ili narančaste boje hrani, ali ponekad i za okus i aromu), habanero paprike (jedna je od najljućih paprika, najčešće boje su joj narančasta i crvena, ali postoje i bijela, smeđa i ružičasta), melipona med (slasni med istoimenog roda pčela bez žalaca, raširenih u toplim područjima neotropa) i kisela naranča. Tu su i tipična jela s Yucatana, kao što su cochinita pibil (tradicionalno lagano pečeno jelo od svinjetine, koje uključuje mariniranje mesa u jako kiselom soku od citrusa, dodavanje sjemenki annata, koje daju živopisnu narančastu boju, i pečenje u piibu, umotano u list banane), papadzule (tradicionalno jelo nalik na enchiladu), crni nadjev, salibut (napuhana pržena tortilja na koju dolazi zelena salata, narezani avokado, piletina ili puretina, rajčica i ukiseljeni crveni luk), riba u tikin-xicu (riba se priprema cijela, zatim marinira začinom adobo i kiselim narančama te zamota u list banane i kuha u zemljanoj pećnici ispod vatre na drva). Možemo nabrajati i dalje: juha od limete, poc chuc (jelo od mesa, obično svinjetine, koje se priprema u marinadi od citrusa i peče na roštilju), zatim mucbipollo (komplicirani majanski gulaš koji se sastoji od kukuruznog brašna, svinjskog maslaca, piletine i drugih sastojaka, umotan u lišće banane i kuhan ispod zemlje), panucho (specijalitet od pržene tortilje punjene prženim crnim grahom i prelivene sjeckanim kupusom, rezanom piletinom ili puretinom, rajčicom, ukiseljenim crvenim lukom, avokadom i ukiseljenom jalapeño papričicom), jaja motuleño (jelo za doručak koje se priprema s jajima na tortiljama s crnim grahom i sirom, često i drugim sastojcima poput šunke, graška, plantana banana i ljutog umaka), grah sa svinjetinom, punjeni sir ili longanizqa de Valladolid (dimljena svinjska kobasica s achioteom), i mnoga druga.

