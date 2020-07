Nova kolekcija kao stvorena za bezbrižne ljetne dane

Od svojih začetaka pa sve do danas pojam casual svakako je promijenio svoje značenje i viđenje istoimenog stila mnogim ljubiteljicama mode. Nekada u okviru sportskog duha, casual je stigao i do modnih pista gdje se povezan sa uličnom modom, popularizirao. Svestranost i mogućnost bezbrižnog eksperimentiranja, casual stil dovodi do jednog od najpopularnijih modnih trendova. Osim već navedenog, casual odjeća naglašava osobnu udobnost, individualnost i praktičnost zbog čega je prikladna za svakodnevno nošenje

Nova Reserved kolekcija Staycation donosi nam dašak ljetnog casuala uz spoj neutralnih paleta boja, udobnih materijala i omiljenih casual modela koje će baš svatko poželjeti u svojoj garderobi. Kombinacija bijele i crne boje idealna je za ljubiteljice decentnih kombinacija, dok će one odvažnije uživati u pješčanim nijansama. Osim basic komada u tonovima bijele, u kolekciji nailazimo na klasik ljetne sezone u obliku prugica dok se ostatak bazira na gotovo neutralnoj paleti boja koja ostavlja prostora za upečatljive detalje.

Crna maksi haljina otvorenih ramena ili kratka haljina životinjskog uzorka savršeno će se uklopiti u ženstvene dnevne lookove, dok će spoj suknje i topa biti odlična alternativa za večernje šetnje ili izlaske. Iz kolekcije se izdvaja neodoljivo prugasto odijelo s bermudama kao pravi ljetni odabir čak i za poslovne varijante. Prozračni materijali dominiraju cijelom kolekcijom, a osim što su sjajan odabir kod visokih ljetnih temperatura, osigurat će neopterećenost i udobnost u svakom trenutku. Ono što nas posebno veseli je mogućnost kombiniranja glavnih odjevnih predmeta i za dnevne i večernje outfite, a culottes hlače jedan su od nezaobilaznih komada koje su izvrsna baza za jednostavni top ili nešto efektniju košulju. Točka na i svakako su popularne natikače na malu petu i torbica u istoj nijansi uz koje nećete proći nezamijećeno.