Nose se mokasinke, a ovaj model je daleko najveći hit

Mokasinke u slim izdanju nameću se kao ključan modni komad sezone jesen/zima 2025./2026.. Jednostavne, elegantne i udobne, ove mokasinke su spoj klasike i praktičnosti koji modni svijet ponovno vraća u središte pozornosti
Mokasinke u slim izdanju, istaknutog minimalističkog stila, toliko su tanke i elegantne da gotovo podsjećaju na balerinke. Oduvijek su bili dio garderobe žena sklonih klasičnom stilu, a ove jeseni i zime stavljene su u samo središte modnih kolekcija, ali i u odjevne kombinacije najvećih zaljubljenica u modu. Ako postoji zajednički nazivnik svih trendova obuće za sezonu jesen/zima 2025./2026., tada je to njihov naglašeni preppy izgled. U tom duhu u modu se vraćaju nautičke cipele, oxfordice, derbi cipele i, naravno, mokasinke.
Mokasinke u svom najjednostavnijem ruhu
A povratak mokasinki nije nikakvo iznenađenje. Ovaj bezvremenski model već desetljećima zauzima mjesto u ormarima ljubiteljica klasike, a posljednjih godina osvojio je i one koje su ga ranije zazirale nositi. I dok su prijašnjih sezona dizajneri mokasinke oblikovali pomalo eksperimentalno, dodajući mu debele potplate, lančiće, logotipove ili životinjske uzorke – od leoparda do kravljeg printa. A ove sezone vraća se svojem izvornom obliku. Predstavlja se u jednostavnoj i praktičnoj varijanti i prije svega udobnoj i funkcionalnoj varijanti.
Upravo takav model ove jeseni nosi naziv slim mokasinke. Odlikuje se minimalističkim linijama, gotovo nepostojećim potplatom i mekom kožom koja obavija stopalo poput čarape ili lagane vencijanske furlane. Svojim uskim krojem na trenutke nalikuje spoju balerinki i mokasinki, no klasična linija preko rista jasno im definira izgled.
Zbog diskretne elegancije i bezvremenskog karaktera modne stručnjakinje ovaj model mokasinki najčešće biraju u najjednostavnijim, lako nosivim tonovima, pretežito u baznoj crnoj i smeđoj. Prilikom kombiniranja važno je obratiti pozornost na krojeve. Slim mokasinke najbolje dolaze do izražaja uz odjevne komade koji održavaju ravnotežu: uz široke, ali umjereno strukturirane barrel leg traperice, midi suknje ili elegantne hlače na crtu. S druge strane, previše pripijene siluete ili pak pretjerano široki modeli koji u potpunosti prekrivaju cipelu nisu preporučljivi.