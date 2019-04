Nose se kombinezoni: Ovaj udoban, a efektan odjevni predmet idealan je za prijelazno razdoblje

View this post on Instagram

Jeste li ikada razmisljali o tome da trendovskom kupovinom jeftine odjece zagađujete okolis? Moda je inače drugi najgori zagađivač okoliša nakon naftne industrije. Iako vec dugo o tome razmisljam, nakon danasnjeg panela #burothinktankbeconscious prestajem kupovati jeftine krpice koje jednom odjenem i onda moram baciti jer se razvuku ili raspadnu, pa ako me češće vidite u istim komadima odjece, kao npr. u ovom divnom @amarie_official kombinezonu, čisto da znate u čemu je stvar 😉 . . . #fashion #sustainability #ecology #planetearth #april2019 @buro247hr