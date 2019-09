Prelijepa u bijelom: Nina Badrić zablistala u kreaciji koja je kao stvorena za nju

Pjevačica Nina Badrić aktivna je na društvenim mrežama gdje ima vjerne obožavatelje koji njezine objave redovito poprate s puno komplimenata

Dakako, obožavatelji Nine Badrić nisu štedjeli riječi hvale na račun ovog stajlinga.

'Prelijepa Nina, taj stil, ta elegancija, taj divni osmijeh...', 'Prekrasna si ovako u bijelom, pravi anđeo', glasili su neki od komplimenata.

Inače, u nedavnom je intervjuu za srpski Telegraf otkrila kako vjeruje u ljubav.

'Vjerujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to dosad nisam doživjela, nikakav susret koji bi mene promijenio, znala bih da je to taj... Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživjeti. Ja se tome veselim, pa makar i sa sedamdeset, rekla je Nina.

Progovorila je i o majčinstvu.

'Koja žena to ne bi voljela. To je pitanje koje je jasno kao dan. Međutim, s godinama čovjek nauči prihvatiti svoj život, svoj put i svoju sudbinu. Svi smo mi različiti, imamo neke svoje različite zadatke i nema smisla puno razbijati glavu i plakati za nečim što nemaš. Život je čudo, možda se sve dogodi odjednom, pojma nemam, ja bih to voljela kad bih ja to mogla sebi izračunati', iskrena je bila pjevačica.